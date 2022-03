Un teen-drama fantastique et made in France ! Disney+ a choisi 20 Minutes pour dévoiler une bande-annonce inédite et tonitruante de sa première série fantastique française, intitulée Parallèles, créée par Quoc Dang Tran qui a travaillé sur de nombreux succès télévisés tels que Fais pas ci, Fais pas Ça, Marianne sur Netflix ou encore Nox sur Canal+. Présentée en avant-première mondiale à Séries Mania, cette série, disponible dès mercredi sur Disney+, suit une bande de quatre amis inséparables qui mènent une vie paisible dans une petite ville de montagne… Jusqu’au jour où un événement mystérieux vient bouleverser leurs existences et propulse trois d’entre eux dans des dimensions parallèles.

Temps composés

Présent, futur et multivers se mélangent et se confondent… Dès lors, Samuel (Thomas Chomel, l’une des stars de Clem), son frère, Victor (Maxime Bergeron), son meilleur ami Bilal (Timoté Rigault) et Romane (Victoria Eber), la jeune fille dont Samuel est épris, n’auront de cesse de comprendre ce qui s’est produit et tenter de se retrouver tous ensemble…

Du côté des adultes, le lieutenant Retz (Guillaume Labbé) fait face pour la première fois à une enquête qui met à l’épreuve son esprit scientifique, tandis que les parents dont Sofia (Naidra Ayadi), brillante scientifique, remuent ciel et terre pour retrouver leurs enfants.

Devant la caméra de Benjamin Rocher et Jean-Baptiste Saurel, on retrouve aussi Jules Houplain (Les Innocents), Omar Mebrouk (HPI), Jade Pedri (Plan B) et Gil Alma (Nos chers voisins). Une série fantastique qui mêle SF, comédie romantique, drame et polar !