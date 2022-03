Après avoir levé le voile sur le métier de l’ombre des agents d’artistes, Fanny Herrero, la créatrice de Dix pour cent, plonge dans les coulisses de la scène stand-up. Drôle, disponible depuis vendredi sur Netflix, met en scène quatre jeunes humoristes parisiens. 20 Minutes a demandé à des professionnels du stand-up si les quatre héros de Drôle, Nezir, Aïssatou, Apolline et Bling, étaient réalistes. Dans cet épisode de notre série vidéo « On a fact-checké les personnages de Drôle », on a soumis le personnage de Bling, incarné par Jean Siuen à l’œil expert de Jessie Varin, directrice artistique de La Nouvelle Seine à Paris, une péniche ancrée à quelques pas de Notre-Dame de Paris qui propose de nombreux spectacles de stand-up.

Dans la fiction « Drôle »

Bling, joué par Jean Siuen, est un humoriste d’une trentaine d’années, d’origine vietnamienne, qui a transformé le restaurant familial en comedy club. Alors qu’il a connu son heure de gloire quelques années plus tôt, il traverse une mauvaise passe. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Netflix.

Dans la vie réelle

Si Jessie Varin n’est pas stand-uppeuse, mais dénicheuse de stand-uppers. La directrice de La Nouvelle Seine a fait ses armes au Point Virgule. « J’ai commencé en étant hôtesse de caisse et petit à petit, j’ai monté tous les échelons et j’ai compris tous les rouages de ce qu’était la direction d’un théâtre », raconte-t-elle. En 2012, elle embarque avec ses associés à bord d’une péniche au pied de Notre Dame de Paris. Le lieu, baptisé La Nouvelle Seine est « un théâtre, mais aussi un bar et un restaurant, un vrai lieu de vie et de rencontres ». Le lieu programme toute l’année de nombreux spectacles de stand-up.

Au quotidien, elle gère « la partie opérationnelle, c’est-à-dire que le lieu soit en état d’accueillir les artistes et le public », et « la partie de direction artistique pure, c’est-à-dire choisir des spectacles pour la programmation ». Et de poursuivre : « C’est de la détection de talents, aller voir des spectacles en développement, mais aussi accompagner des artistes ».

Quand elle part en quête de nouveaux talents, la directrice artistique de La Nouvelle Seine cherche des artistes qui ont « un humour nouveau, un regard sociologique ». Et d’expliquer : « L’humour, c’est une fenêtre sur le monde. Ces humoristes et ces stand-uppers ont un regard sur la société et sont souvent précurseurs. Ils ont une liberté totale de ton, qu’on n’a peut-être pas ailleurs, et mettent des petites graines qui vont faire changer le regard des gens sur la vie, la société, nos mœurs, nos valeurs ». Pour son théâtre, la directrice artistique vise la parité « entre artistes masculins et féminins, et avoir une grande diversité dans les artistes » qu’elle accueille dans son lieu. « Pour avoir une pluralité de regards », précise-t-elle.

