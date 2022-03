Après avoir levé le voile sur le métier de l’ombre des agents d’artistes, Fanny Herrero, la créatrice de Dix pour cent, plonge dans les coulisses de la scène stand-up. Drôle, disponible depuis vendredi sur Netflix, met en scène quatre jeunes humoristes parisiens. 20 Minutes a demandé à des professionnels du stand-up si les quatre héros de Drôle, Nezir, Aïssatou, Apolline et Bling, étaient réalistes. Dans cet épisode de notre série vidéo « On a fact-checké les personnages de Drôle », on a soumis le personnage de Nezir, incarné par Younès Boucif à l’œil expert du stand-upper Ryad Graham.

Dans la fiction « Drôle »

Nezir, joué par Younès Boucif, est un humoriste d’une vingtaine d’années issu d’un milieu populaire. Le jour, il fait des petits boulots, le soir, il fait la tournée des plateaux de comedy clubs dans l’espoir de percer. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Netflix.

Dans la vie réelle

Du haut de ses 28 ans, Ryad Graham a déjà près de dix années de carrière. Micro en main et sourire aux lèvres, l’humoriste « né dans le 93 » écrit actuellement son premier one-man-show. « J’essaye de faire de l’humour drôle », rit-il. Sur scène, il « parle de tout ce qui se passe dans la société, aussi bien des relations amoureuses que de Vladimir Poutine. J’ai beaucoup de dérision sur ce qui m’entoure, et beaucoup d’autodérision aussi. Je regarde les choses qu’on voit tous, mais avec mon angle à moi ».

A ses débuts, Ryad Graham travaillait le jour comme surveillant, et se produisait le soir sur scène. « Au tout début, on était en galère, il y avait très peu de scènes… Je commence désormais à vivre du stand-up. Je joue dans tous les comedy clubs au Barbès, au Paname, au Café Oscar, au Fridge et je prépare mon spectacle d’une heure pour pouvoir me produire dans un beau théâtre prochainement à Paris. » Ryad Graham s’est également fait remarquer avec des vidéos Facebook dépassant le million de vues.

Pour la petite histoire, Ryad Graham a participé au casting de Drôle pour le rôle de Nezir. Pas rancunier, il commente : « C’est très marrant que vous m’ayez contacté pour parler de la série. Je suis très content qu’il y ait enfin une série sur le stand-up. Entre humoristes, on en parle, on se dit que c’est en train de monter, il y a des plateaux qui se montent un peu partout. Que des gens s’intéressent à ce phénomène et en fassent une série, c’est génial ! »