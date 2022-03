Strange New Worlds, la série dérivée et préquelle du succès Star Trek : Discovery, n’a pas commencé sa diffusion (c’est le 5 mai sur Paramount + aux États-Unis) qu’elle vient d’annoncer le casting d’un personnage de sa saison 2 d’ores et déjà commandée. Et pas n’importe lequel. En effet, Paul Wesley, connu des fans pour Vampire Diaries, a été casté pour jouer le célèbre capitaine James T. Kirk, à qui William Shatner et Chris Pine ont déjà prêté leurs traits. Pour rappel, Strange New Worlds suit l’équipage de l’USS Enterprise, lorsqu’il était composé du capitaine Christopher Pike (Anson Mount) et de Spock (Ethan Peck).

« Paul est un acteur accompli, une présence étonnante et un ajout clé à la série, ont commenté les producteurs exécutifs Alex Kurtzman, Akiva Goldsman et Henry Alonso Myers. Comme nous tous, il est un fan de “Star Trek” depuis toujours et nous sommes enthousiasmés par son interprétation de ce rôle iconique. »