En 2020, chose assez rare pour être signalée, la chaîne américaine NBC renouvelait sa série médicale New Amsterdam pour trois saisons supplémentaires d’un coup. Soit un total de cinq saisons. Mais pas une de plus. En effet, comme le rapporte le site Deadline, la série, actuellement en pleine diffusion de sa saison 4 aux Etats-Unis, s’achèvera au terme de la saison 5, une saison plus courte, de 13 épisodes seulement.

« L’histoire de Max Goodwin et son engagement sans fin envers les patients de New Amsterdam ont été une source d’inspiration, a commenté Lisa Katz, presidente du contenu scripté de NBC. Nous sommes très reconnaissants à David Schulner, Peter Horton, ainsi qu’à nos acteurs et à notre équipe pour leur incroyable dévouement, leur talent et leur collaboration. » New Amsterdam est diffusée en France sur TF1.