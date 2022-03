Pour Renée Zellweger, le tournage de The Thing about Pam, sa nouvelle série, n’a pas été une sinécure. En effet, l’actrice devait porter des prothèses faciales pour incarner son personnage, la machiavélique Pam Hupp qui défraya la chronique aux États-Unis dans l’affaire du meurtre de Betsy Faria en 2011. Mais dès le premier jour du tournage, la star de Bridget Jones a compris qu’il allait y avoir un hic : elle était allergique aux prothèses !

« Au moment de les mettre, vous êtes surexcitée, puis vous vous levez et vous vous dites, “Un instant. Je crois que je suis allergique”. J’étais si allergique aux adhésifs, c’était hilarant. J’ai pris beaucoup de Benadryl (un antihistaminique). Beaucoup de Benadryl », a-t-elle raconté sur le plateau du Tonight Show de Jimmy Fallon.

Du temps à tuer

D’autant plus que la transformation de Renée Zellweger prenait plusieurs heures chaque jour. Mais l’actrice en profitait pour régler les petites affaires du quotidien.

« C’est bien. Vous savez, vous pouvez appeler votre mère depuis votre chaise, lire vos e-mails, faire vos courses de Noël », a-t-elle continué, avant de rendre hommage à Arjen Tuiten, le maquilleur qui s’est occupé d’elle sur le plateau. « C’est un génie. Il s’occupe de tout le casting et il peint à la main jusqu’aux taches de rousseur », s’est-elle extasiée.

The Thing About Pam a débuté jeudi dernier sur NBC et le premier épisode est d’ores et déjà disponible sur la plateforme Salto.