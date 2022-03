Quelques semaines avant la diffusion de Pam & Tommy, la série de Disney + consacrée au scandale de la sextape de Pamela Anderson et Tommy Lee, la transformation de Lily James et Sebastian Stan avait beaucoup impressionné. Pourtant, ce n’est pas la ressemblance physique qui a demandé le plus d’efforts à l’acteur pour incarner le batteur de Mötley Crüe, mais bien l’apprentissage de son instrument.

« Je ne joue d’aucun instrument de musique. Donc le fait de me pointer et de partir de zéro était plutôt terrifiant. Je crois qu’il a été élu meilleur batteur du monde, alors j’avais l’impression que c’était de grosses baskets à porter. Mais j’ai fait de mon mieux », a assuré Sebastian Stan lors d’un entretien accordé à Entertainment Tonight.

Humble

En tout cas, la performance de Sebastian Stan a paru crédible aux yeux de la critique qui s’est montrée plutôt positive envers la série.

Et alors que la saison des récompenses bat son plein, l’acteur préfère garder les pieds sur terre. « Je suis juste heureux que ça parle aux gens », a-t-il ajouté, même s’il admet qu’une récompense serait « la cerise sur le gâteau ».