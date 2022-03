La star de X-Files Gillian Anderson et le créateur de Squid Game, Hwang Dong-hyeok, attendus sur le tapis rose… Les organisateurs de Canneséries ont dévoilé ce mardi lors d’une conférence de presse à Paris la programmation très prometteuse saison 5 du festival azuréen, qui se tiendra à Cannes du 1er au 5 avril. Ils ont gardé quelques surprises pour les sériesphiles dévoilées ce mercredi lors d’une conférence de presse qui s’est tenue à Cannes.

La première série chinoise en compétition

Alban Lewi, le directeur artistique de l’événement, a annoncé la liste des dix séries courtes en compétition. En lice, Revenge of the Black Best Friends, une comédie satirique américaine créée, coécrite et coproduite par Amanda Parris, sur la place des personnages noirs dans l’industrie du divertissement ; Platonique, une comédie romantique française créée par Camille Rosset, Elie Girard qui suit deux divorcés en collocation ; Normaloland, une anthologie allemande écrite par Matthias Thönnissen, Michael Halberstadt, Ben Rodrian ; Night Cat Express : Night dream, une anthologie composée de 13 paraboles urbaines, « la première série chinoise en compétition », se félicite Alban Lewi ; It’s Fine, I’m fine, une série australienne qui suit une thérapeute quadra de plus en plus affectée par ses patients ; Hacked, un thriller indien qui met en scène une jeune femme qui voit sa vie bouleversée lorsqu’elle rejette les avances d’un ado hacker ; Hell, un drame sombre sur le passage à l’âge adulte de Santiago Mouriño et Pablo Balmaceda ; Everything You Love, une série norvégienne de Marie Hafting qui se demande comment on gère lorsque la personne que l’on aime se radicalise sur un forum d’extrême droite en ligne ; la série animée Educationnal TV, « la première série 100 % animée en compétition », souligne le directeur artistique » ; et enfin Complètement lycée, un teen drama canadien qui se déroule au lycée de New Garden Hills Valley.

Un nouveau Jury composé de 8 étudiants de @Univ_CotedAzur nous rejoint cette année afin de remettre le “Prix Etudiants de la Meilleure Série Courte” en Compétition ! #CANNESERIES pic.twitter.com/oDs6Su67Pb — CANNESERIES (@CANNESERIES) March 9, 2022

Un hommage au compositeur de « Mission : Impossible »

Pour sa cinquième édition le festival Canneséries accueillera lors de la cérémonie de clôture l’Orchestre de Cannes, dirigé par Benjamin Levy. « C’est un rêve pour Benoit et moi ! On va rendre hommage à Lalo Schifrin avec une collaboration avec l’orchestre de Cannes à l’occasion de la cérémonie de clôture », s’exclame Alban Lewi. On doit notamment au pianiste, compositeur, arrangeur et chef d’orchestre argentin-américain Lalo Schifrin le thème musical de la longue série télévisée Mission : Impossible et de Mannix.

Au cinéma, il a signé les thèmes mythiques de Luke la main froide, Bullit, THX 1138, la série de films Dirty Harry portée par Clint Eastwood de la fin des années 1960 aux années 1980. Le musicien a reçu en 2019 un Oscar honorifique « en reconnaissance de son style musical unique, de son intégrité de composition et de ses contributions influentes à l’art de la musique de film.