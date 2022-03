Peut-être plus que celle de n’importe quel pays, l’histoire des Etats-Unis s’est aussi écrite dans le sport, aux échelles globale et locale, et le cinéma comme la télévision s’en sont saisis à l’instar de Raging Bull, Le Stratège, Ali, Coach Carter, la série Friday Night Lights ou les documentaires O.J. : Made in America et The Last Dance sur Michael Jordan. Diffusée en H + 24 chaque lundi sur OCS, la nouvelle série HBO, Winning Time : The Rise of the Lakers Dynasty, raconte le début de l’âge d’or des Lakers, aussi connu comme l’ère « Showtime », avec le rachat de la franchise californienne par l’entrepreneur Jerry Buss, le recrutement d’un certain Magic Johnson, et le développement du basket comme véritable divertissement de masse, sur le parquet et en dehors.

Entre le documentaire et la comédie

Si la série est une fiction, d’après le témoignage et le livre de Jeff Pearlman, elle prend des airs de documentaire avec une réalisation qui recrée à la perfection les années 1980, au point qu’il est parfois difficile de faire la distinction avec les images d’archives. Sauf, bien sûr, lorsque les personnalités et personnages, en tête desquels Jerry Buss interprété par John C. Reilly, brise le quatrième mur et s’adresse directement aux téléspectateurs. On retrouve à l’œuvre l’iconoclasme du réalisateur américain Adam McKay, presque devenue sa marque de fabrique depuis les films The Big Short, Vice et récemment Don't Look Up.

Un casting top moumoute

Avec lui derrière la caméra du pilote, et par exemple Jonah Hill sur le deuxième épisode, Winning Time verse régulièrement dans la comédie, le bigger than life, bien aidé par son casting top moumoute (littéralement) : John C. Reilly donc, mais également Jason Clarke, Adrien Brody, Jason Segel pour les plus connus et parfois méconnaissables, ainsi que les nouveaux venus Quincy Isaiah et Solomon Hughes, impeccables en Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar. Mais même ce show multi-voix et multi-talents ne permet pas toujours de rendre digeste le flot d’informations qui assaillit le téléspectateur, car les créateurs et scénaristes Max Borenstein and Jim Hecht ne sont pas Aaron Sorkin sur Sports Night ou Le Stratège.

Pour l’anecdote, et la mauvaise nouvelle, John C. Reilly n’était pas le premier choix d’Adam McKay pour jouer Jerry Buss. Michael Shannon a d’abord été casté, avant d’abandonner le rôle car il était mal à l’aise avec le quatrième mur. Will Ferrell voulait alors le rôle à tout prix, d’autant plus que lui et Adam McKay ont déjà collaboré et avaient même une société de production ensemble. Mais le réalisateur a préféré John C. Reilly, meilleur ami de Will Ferrell, sans prévenir ce dernier, mettant ainsi fin à leur amitié personnelle et professionnelle, et laissant derrière eux parmi les meilleures comédies US : Anchorman et sa suite, Ricky Bobby : Roi du circuit et le « bien » nommé Frangins malgré eux.