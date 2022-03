Salto, MyCanal, Arte.tv, OCS, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ et encore Starzplay… En plus de toutes les chaînes de télévision ! Face à cette offre sérielle gargantuesque, vous n’arrivez plus à suivre ? 20 Minutes sélectionne chaque mois pour vous le meilleur des nouveautés séries qui sortent en France et vous livre le calendrier (régulièrement mis à jour) des dates de diffusion ou de mise en ligne des nouveautés séries ou nouvelles saisons de vos fictions préférées.

Les séries à ne pas rater en mars

Le « true crime » The Thing About Pam

Une série basée sur une affaire qui a déjà fait l’objet de cinq épisodes Dateline NBC et d’un podcast à succès ! La minisérie true crime The Thing About Pam revient sur le meurtre de Betsy Faria en 2011 par son amie Pam Hupp. Renée Zellweger (Le Journal de Bridget Jones), méconnaissable, y campe la manipulatrice meurtrière, qui a réussi à faire porter le chapeau au mari de la victime, jusqu’à ce qu’une enquête fasse éclater la vérité. A ne pas manquer sur Salto en US + 24 à compter du 9 mars.

Le justicier aux identités multiples Moon Knight

La série Marvel Studios Moon Knight, réalisée par Mohamed Diab et scénarisée par Jeremy Slatepar, a pour héros un justicier qui souffre d’un trouble dissociatif de l’identité. Ses multiples personnalités vont se retrouver embarquées dans une lutte sans pitié, sur fond d’Egypte moderne et antique. A suivre sur Disney+ à compter du 30 mars.

Le drame survivaliste Yellowjackets

Yellowjackets est l’une des pépites de la fin d’année 2021 aux Etats-Unis ! Cette création, signée Ashley Lyle et Bart Nickerson (un couple de producteurs qui a fait ses armes sur Narcos), est une adaptation libre et d’un point de vue féminin de Sa Majesté des mouches de William Golding. Cette série portée par Juliette Lewis et Christina Ricci suit des femmes qui ont survécu à un crash d’avion au milieu des années 1990. Une série entre Lost et Cannibal Holocaust ! A retrouver sur Canal+ depuis le 3 mars chaque jeudi à 21 heures sur Canal+ et en intégralité sur MyCanal.

« Parallèles », une série fantastique française

La série fantastique Parallèles, créée par Quoc Dang Tran qui a travaillé sur de nombreux succès télévisés tels que Fais pas Ci, Fais pas Ça, Marianne sur Netflix ou encore Nox sur Canal+, suit quatre amis – Bilal, Romane, Samuel et Victor – qui voient leurs vies bouleversées lorsqu’un mystérieux événement les sépare et les propulse dans des dimensions parallèles. Ils vont tout mettre en œuvre pour comprendre ce qui s’est passé et tenter de revenir en arrière, dans leur monde « d’avant ». Devant la caméra de Benjamin Rocher et Jean-Baptiste Saurel : Thomas Chomel, l’une des stars de Clem, mais aussi Jules Houplain (Les Innocents), Omar Mebrouk (HPI), Jade Pedri (Plan B), Guillaume Labbé, Gil Alma, ou encore Naidra Ayadi. Une série à découvrir le 23 mars sur Disney+.

Drôle et les coulisses du stand-up

Après les coulisses des agents, ceux du stand-up. Drôle, nouvelle comédie en 6 épisodes de Fanny Herrero, la créatrice de Dix pour Cent, suit le destin de quatre humoristes dans un comedy club parisien, chacun à des moments très différents de leur carrière. Au scénario, Fanny Herrero s’est entourée de figures du stand-up comme Shirley Souagnon, Jason Brokerss, Thomas Wiesel et Fanny Ruwet. Une série à découvrir le 18 mars sur Netflix.

Le calendrier des diffusions en France

Mardi 1er mars

Transplant, saison 2, 2 épisodes tous les mardis à 20h55 sur Warner TV

The Guardians of Justice, saison 1, Netflix

Better Things, saison 5, les mercredis à 23h15 sur Canal+ Séries (deux épisodes puis un par soirée), et disponible sur MyCanal

Mercredi 2 mars

Outrun By Running Man, saison 1, Disney+

Jeudi 3 mars

Yellowjackets, saison 1, deux épisodes par soirée les jeudis à 21h sur Canal+ et MyCanal

Vendredi 4 mars

Star Trek : Picard, saison 2, Amazon Prime Video

The Boys Presents : Diabolical, saison 1, Amazon Prime Video

Sherlock, saison 4, 1 épisode tous les vendredis à 20h55 sur Warner TV

Central Park, deuxième partie de la saison 2 sur Apple TV+

The Honourable Woman, minisérie, Arte.tv

A Discovery of Witches, saison 3, à 21h sur Syfy

Son vrai visage, saison 1, Netflix

Dear Mama, saison 1, Salto

Dimanche 6 mars

Shining Vale, saison 1, Starzplay

Lundi 7 mars

Winning Time : The Rise of the Lakers Dynasty, saison 1 en US + 24 sur OCS

Outlander, saison 6, un épisode par semaine sur Netflix

Mardi 8 mars

The Good Fight, saison 5, à 21h sur Téva

Sherlock, saisons 1 à 4, Amazon Prime Video

Guide astrologique des cœurs brisés, saison 2, Netflix

Mercredi 9 mars

Ce que Pauline ne vous dit pas, saison 1, à 21h10 sur France 2

The Last Kingdom, saison 5, Netflix

The Thing About Pam, saison 1, en US + 24 sur Salto

The Great North, saison 2, Disney+

Alexandra Ehle, saisons 1 et 2, Disney+

Jeudi 10 mars

Le tueur de l’ombre : la mort est aveugle, minisérie, sur Arte.tv

Balthazar, saison 4, à 21h10 sur TF1

Vendredi 11 mars

Good Girls, saison 1 à 3 dès le 11 mars à 21h sur Téva

Les derniers jours de Ptolemy Grey, saison 1, Apple TV+

Upload, saison 2, Amazon Prime Video

A Million Little Things, saison 3, Salto

Snoopy Show, saison 2, Apple TV+

Dimanche 13 mars

Brokenwood, saison 7, à 21h10 sur France 3

Lundi 14 mars

Camping Paradis, épisode inédit « Le paradis de Leela », à 21h10 sur TF1

Mercredi 16 mars

Kamikaze, saison 1, 4 épisodes par soirée les mercredis à 21h sur Canal+ Séries et en intégralité sur MyCanal

Jeudi 17 mars

Le tueur de l’ombre : la mort est aveugle, minisérie, les jeudis du 17 au 31 mars à 20h55 sur Arte et sur Arte.tv

Vendredi 18 mars

Good Vibrations, minisérie, Arte.tv

WeCrashed, saison 1, Apple TV+

Parlement, saison 2, France.tv Slash

Drôle, saison 1, Netflix

Human Resources, saison 1, Netflix

Top Boy, saison 2, Netflix

Samedi 19 mars

For Life, saison 2, à 21h chaque samedi sur Serieclub

Dimanche 20 mars

Forcasting Love And Weather, saison 1, Netflix

Lundi 21 mars

L’Ile aux 30 cercueils, à 21h10 sur France 2

Kaamelott, intégrale, tous les lundis à 21h05 sur 6Ter

Le Remplaçant, nouveaux épisodes, à 21h10 sur TF1

Major Crimes, saison 6, du lundi au vendredi à 16h40 sur Warner TV

Teenage Euthanasia, épisode 1, à 22h50 sur Adult Swim

Mercredi 23 mars

Parallèles, saison 1, Disney+

Innocente, saison 1, Disney+

Vendredi 25 mars

Pachinko, saison 1, les trois premiers épisodes seront disponibles le 25 mars 2022, suivis d’un épisode par semaine, Apple TV+

La Chronique des Bridgerton, saison 2, Netflix

Samedi 26 mars

Mira Détective Royale (programme jeunesse), saison 2, les 26 et 27 mars à partir de 17h35 sur Disney Junior

Lundi 28 mars

Flynn Carson et les Nouveaux Aventuriers, saison 3, 2 épisodes tous les lundis à 20h55 sur Warner TV

Atlanta, saison 3, sur OCS

Mardi 29 mars

Fluide, saison 1, Arte.tv

Mercredi 30 mars

Moon Knight, saison 1, Disney+

Les Muppets Babies, saison 2, Disney+