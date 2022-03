Si Courteney Cox restera sûrement à jamais Gale Weathers au cinéma, pas plus tard qu’en ce début d’année avec le nouveau Scream, elle a réussi bon gré mal gré à ne pas être que Monica Geller de Friends à la télévision, avec presque tout de suite après la fin de sitcom culte, la série Dirt puis pas moins de six saisons de Cougar Town.

L’actrice revient dimanche sur Starzplay avec une nouvelle série, Shining Vale, une comédie horrifique qui marque également la rencontre de Sharon Horgan et Jeff Astrof, soit les créateur et créatrice de deux des séries les plus drôles, intelligentes et inspirées de ces dernières années, respectivement Catastrophe et Trial & Error.

Les symptômes de dépression et de possession sont les mêmes

« Il me fallait quelqu’un de drôle et creepy, et j’ai donc tout de suite pensé à Jeff », se souvient et s’amuse Sharon Horgan. Jeff Atrof a une autre version de leur rencontre et collaboration : « Je cherchais un projet qui joue avec les codes du genre, comme j’aime toujours le faire, et un producteur m’a parlé du projet de Sharon. A la simple évocation de son nom, j’étais déjà partant car je sais qu’elle fait toujours des comédies intelligentes et existentielles. Mais son pitch était vraiment génial : Shining mais en comédie. Avec comme sous-titre, presque une profession de foi : les femmes sont plus sujettes à la dépression ou à la possession, car les symptômes sont les mêmes ».

Courteney Cox interprète Pat Phelps, qui, avec son mari Terry (Greg Kinnear) et sa famille, quitte Brooklyn pour s’installer à Shining Vale, Connecticut, dans un vieux manoir victorien. Elle est une ancienne gloire du roman érotique, du lady porn, qui attend de publier son deuxième roman depuis presque 20 ans et voit sa vie lui échapper. C’est peut-être pourquoi elle a eu une liaison torride avec un bricoleur sexy. Ce déménagement est ainsi l’ultime effort pour sauver son mariage, mais Pat va se rendre compte que ses démons sont à la fois réels et surnaturels lorsqu’elle commence à voir le fantôme Rosemary, une femme au foyer des années 1950… et serial killeuse.

Souffler le chaud et l’effroi

« J’adore écrire sur les relations, surtout au sein d’une famille, explique Sharon Horgan. Or, rien ne réveille plus les démons d’une famille dysfonctionnelle que les enfants, que des adolescents. Et si en plus, tu ajoutes une autre personne, par exemple le fantôme d’une desperate housewife tout droit sortie des fifties, c’est encore mieux. » Shining Vale souffle ainsi le chaud et l’effroi en permanence, sans jamais tomber dans la parodie. « Nous ne voulions pas faire de compromis ni sur l’humour, ni sur l’horreur, confie la co-créatrice. Il fallait que cela fasse aussi peur. Nos références allaient de Shining, bien sûr, à Rosemary’s Baby ou Hérédité. »

Un équilibre qui n’a pas toujours été facile à trouver du propre aveu de Jeff Atrof, et un constat que peut faire parfois le téléspectateur devant son écran. Heureusement, le casting est là pour tenir le tout et faire le show, Courteney Cox et Greg Kinnear en tête, bien entourés par Sherilyn Fenn (Twin Peaks), Judith Light (Madame est servie) ou Mira Sorvino.