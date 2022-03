Un épisode de série dédié au conflit en Ukraine, seulement une semaine après le début des hostilités. Intitulé Back to the Cold War (Retour à la Guerre Froide), l’épisode 4 de la 25e saison de South Park, diffusé mercredi à la télévision américaine sur la chaîne Comedy Central, met en scène le conseiller d’orientation de l’école élémentaire de South Park, M. Mackey, en proie à l’angoisse de la perspective d’une guerre nucléaire mondiale.

La virilité de Vladimir Poutine moqué

Il réalise avec les élèves des exercices de sécurité en cas d’attaque nucléaire, demande à l’école de financer la construction d’abris anti-bombes et l’achat de vieux films d’espionnage des années 1980 comme Jeux de guerre ou L’Aube rouge.

Dans l’impertinente série animée de Trey Parker et Matt Stone, le président russe Vladimir Poutine apparaît vieilli au milieu de l’épisode dansant torse nu dans son bureau sur l’emblématique titre Two Tribes du groupe britannique culte des années 1980, Frankie Goes to Hollywood. Une chanson qui reflète la crainte d’un conflit nucléaire global suscitée par le regain de tension entre le Bloc de l’Ouest et le Bloc de l’Est durant la période 1975-1984. La caricature du président russe explique alors qu’il est plus agressif parce que sa « bite ne fonctionne plus comme avant ».