Un geste symbolique alors que l’Ukraine est en guerre. Séries Mania, le festival international des séries de Lille, a décidé de confier la présidence du jury de sa compétition internationale à la productrice ukrainienne, Julia Sinkevych, ont annoncé les organisateurs ce mercredi dans un communiqué. « En proposant cette présidence à Julia Sinkevych, qui porte haut les couleurs de la culture dans un pays meurtri, nous témoignerons du rôle des festivals dans un monde en crise », ont souligné Rodolphe Belmer, président de Séries Mania, Laurence Herszberg, directrice générale et l’équipe du festival.

« Nous avons toujours dit que les séries étaient le miroir d’une époque et résonnaient à travers leurs histoires, leurs personnages, leurs sujets, poursuit le communiqué. Séries Mania n’a cessé d’être le reflet de ce dialogue intime et ininterrompu entre culture et société. C’est pourquoi, il nous paraît indispensable aujourd’hui de tourner notre regard vers la situation dramatique qui secoue l’Ukraine et le monde entier. »

Sa présence à Lille n’est « toujours pas garantie »

En raison de l’invasion russe, la présence de la productrice à Lille est encore incertaine : « Sa présence à Lille n’étant pas garantie, nous avons demandé à Marc Dugain, grand écrivain et réalisateur français, d’assurer la vice-présidence de son jury », ont précisé les organisateurs. Citée dans le communiqué, Julia Sinkevych s’est dite « émue et honorée ».

« La culture est un outil puissant pour stopper les agressions et offrir de nouveaux talents au monde. Mon pays fait partie intégrante du cinéma mondial et se bat actuellement de toutes ses forces pour affirmer que c’est le droit de chaque être humain d’apporter la beauté, l’art, la paix et la nouveauté dans ce monde », a-t-elle commenté.

« Cofondatrice de l’Ukrainian Film Academy et membre de l’European Film Academy », Julia Sinkevych a été « responsable pendant plusieurs années d’un des festivals de cinéma les plus importants d’Europe de l’Est : le Festival international du film d’Odessa (dont Séries Mania a longtemps été partenaire) », a indiqué Séries Mania, qui se tiendra, pour rappel, à Lille du 18 au 25 mars.