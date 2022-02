Gaspard Ulliel, décédé mi-janvier dans un accident de ski en Savoie, n’a malheureusement pas eu le temps d’achever tous ses projets. L’acteur qui sera prochainement à l’affiche de la série Marvel Moon Knight sur Disney+ n’a pas pu terminer la série Canal+ Tikkoun, réalisée par Xavier Giannoli (Illusions perdues).

Selon une information d'Allociné et Satellifacts, le comédien sera remplacé par Niels Schneider, révélé en 2010 dans Les amours imaginaires de Xavier Dolan. Il rejoint Vincent Lindon et Ramzy Bédia au casting de la série inspirée du livre du journaliste de Mediapart Fabrice Arfi, D’argent et de sang (Editions Seuil, 2018), sur l’arnaque du siècle à la taxe carbone.

Gaspard Ulliel est mort mi-janvier après avoir percuté un autre skieur sur la station savoyarde de La Rosière.