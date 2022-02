Alors qu’un retour de Futurama a été annoncé en début de semaine, le casting (en VO) de la série d’animation culte signée Matt Groening exige une augmentation. Pour John DiMaggio, qui a prêté sa voix au truculent robot Bender tout au long des 140 épisodes du programme, hors de question de revenir si la paye ne suit pas.

« J’ai pensé à tout ce qu’il s’est passé ces derniers mois et, juste pour être clair, je ne pense pas que je suis le seul à mériter d’être mieux payé. Je pense que c’est le cas de tout le casting », a-t-il écrit dans un long post publié sur Twitter.

Une affaire de respect

« Bender fait partie de mon âme et rien de tout ça n’a pour but de me montrer irrespectueux envers les fans ou la famille Futurama. Il s’agit de me respecter. Et honnêtement, je suis fatigué par une industrie qui ne court plus qu’après les profits et profite du temps et du talent des artistes. Je voudrais pouvoir vous donner tous les détails pour que vous compreniez, mais ce n’est pas mon rôle. Encore merci à tous pour votre amour. J’espère encore que le meilleur va arriver », a poursuivi John DiMaggio.

Alors que l’arrivée d’une nouvelle saison de Futurama a officiellement été annoncée par 20th Television Animation et Disney+ pour 2023, l’acteur se trouve potentiellement en position de force pour parvenir à ses fins. Malheureusement, d’après le NME, Billy West, qui incarne Fry, et Katey Sagal, qui prête sa voix au personnage de Leela, auraient d’ores et déjà accepté l’offre des studios.