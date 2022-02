Après Plus belle la vie, une autre série annonce sa fin prochaine : Stranger Things. Oui, c’est un autre genre. Dans une lettre ouverte, les créateurs de la série Netflix, les frères Duffer, ont d’abord annoncé la date de diffusion de la saison 4, « la plus difficile à tourner », d’une telle ampleur qu’elle sera divisée en deux volumes, avec le premier le 27 mai prochain et le second le 1er juillet. Mais ce n’est pas tout. Ils annoncent aussi « le début de la fin ».

La saison 5 sera la finale. pic.twitter.com/D1Q82O6TbG — Netflix France (@NetflixFR) February 17, 2022

En effet, la saison 4 sera l’avant-dernière, et la série – et l’histoire d’Eleven – se terminera donc avec sa saison 5. Mais l’univers Stranger Things pourrait continuer, comme les showrunners le suggèrent au détour de leur lettre ouverte : « de nouvelles intrigues, de nouvelles aventures et de nouveaux héros totalement inattendus. Il reste beaucoup d’autres histoires passionnantes à raconter ».