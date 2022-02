Toutes les bonnes choses ont une fin. Devenu un incontournable, une institution, du paysage audiovisuel français, Plus belle la vie doit bientôt s’arrêter, d’après une information du Figaro, que 20 Minutes a pu confirmer auprès de Jean-Marc Coppola, l’adjoint à la culture de Marseille : « C’est une information que j’avais eue il y a quelques semaines mais je n’avais pas l’officialisation ». Contacté par 20 Minutes, le groupe France Télévisions a indiqué ne pas confirmer l’information.

Audiences en baisse

France 3 s’apprête donc à arrêter son feuilleton quotidien à la fin de la saison, après 17 ans et quelque 4.500 épisodes. La raison ? Des audiences en baisse.

Comme le rappelle Le Figaro, Plus belle la vie a représenté 1,1 point de l’audience globale de France 3 pendant des années. Aujourd’hui, le chiffre est tombé à 0,2. Il faut dire que les feuilletons quotidiens se sont multiplier et que la concurrence fait rage entre Plus belle la vie, Un si grand soleil, Demain nous appartient et Ici tout commence. Or, Plus belle la vie est le dernier en termes d’audience. Là où ses concurrents dépassent quotidiennement 3 millions de téléspectateurs, Plus belle la vie est plus proche des 2,5. Bien loin des 5 millions d’adeptes du temps de sa splendeur, autour de 2010.