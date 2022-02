Après deux reports et une édition organisée exceptionnellement fin août en raison de la pandémie, retour au printemps pour la 4e édition dans la capitale des Flandres ! Séries Mania, le festival international des séries Lille/Hauts-de-France, reviendra du 18 au 25 mars à Lille et dans sa région et Séries Mania Forum (pour les professionnels) du 22 au 24 mars. « Deux festivals en six mois en temps de Covid, c’est vraiment raide », a salué la directrice générale du festival Laurence Herzberg, qui a annoncé les invités et les séries sélectionnées ce jeudi lors d’une conférence de presse à l’UGC Ciné Cité de Lille. Il faudra attendre le 1er mars pour avoir tous les détails de la programmation, et se préparer à réserver gratuitement les séances à l’ouverture de la billetterie le 8 mars.

Cette année, ce n’est pas une mais trois affiches qui feront la promotion de l’événement qui a accueilli plus de 54.000 spectateurs lors de la dernière édition sur lesquelles se superposent deux visages, l’un masculin, l’autre féminin, soit six personnages emblématiques de séries : Malotru (Matthieu Kassovitz) du Bureau des légendes et June (Elisabeth Moss) de Handmaid’s Tale, Andréa Martel (Camille Cottin) de Dix pour cent et Tommy Shelby (Cillian Murphy) de Peaky Blinders, Joséphine Karlsson (Audrey Fleurot) pour Engrenages et Luther (Idris Elba) de Luther.

58 séries, dont 30 en avant-première mondiale

Pour élaborer cette programmation, les équipes de Série Mania ont visionné 331 séries venues de 46 pays au cours des trois mois. Ils ont retenu 58 séries, dont 30 en avant-première mondiale. Cette année encore, les séries et les rencontres seront disponibles en ligne.

Nouveauté de cette édition, le prix Vidocq, lancé par la Préfecture de la région Hauts-de-France et du Nord, saluant la meilleure série française policière de l’année, sera remis pour la première fois en public au Tripostal à Lille.

L’actrice française Cécile de France, le dramaturge, metteur en scène de théâtre et réalisateur turc Berkun Oya, l’acteur allemand Christian Berkel, l’actrice israélienne Shira Haas, et la chanteuse française Yseult feront partie du jury de la compétition internationale. Séries Mania fait durer le suspense, le président de ce jury sera révélé très prochainement.

Anne Berest, romancière et créatrice de l’excellente série d’Arte Mytho, présidera le jury du panorama international, 100 % féminin, aux côtés de Sofia Essaïdi, Sophie Deraspe et Roni Alter.

Les séries politiques et sociétales au premier plan

Côté tendances, les séries politiques font leur retour avec We Own This City, la très attendue nouvelle série du créateur de The Wire, David Simon, Oussekine, la série Disney+ qui reviendra sur l’affaire Malik Oussekine et la série d’OSC Sentinelles sur l’Opération Barkhane au Mali.

Les séries reviennent aussi sur les questions d’actualités : le désastre écologique avec Turbia (Colombie), l’intégration des immigrés avec Outlaw (Danemark), le travail des modérateurs de contenus sur Internet avec Je Ne Suis Pas Un Robot (Québec). Et bien évidemment, les séries reviennent aussi sur la pandémie comme la saison 2 d’En Thérapie, la série américaine Station Eleven, ou encore l’allemande Sunshine Eyes sur le confinement.

En compétition internationale, deux séries représenteront la France, Le Monde de demain, la série d’Arte qui revient sur la genèse de NTM, et Sentinelles, plongée haletante sur le terrain d’opération au Mali.

COMPÉTITION INTERNATIONALE

En provenance du monde entier, des séries totalement inédites, présentées en avant-première mondialehttps://t.co/xBrUzEJE6T#seriesmania pic.twitter.com/7fpf3Exis9 — SERIES MANIA (@FestSeriesMania) February 17, 2022

En compétition française, sont sélectionnées Chair Tendre (FranceTV. slash), Hors saison (France 2/RTS), Les Papillons Noirs (Arte/Netflix), Syndrome E (TF1), Reusss (FranceTV. slash) et Toutouyoutou (OCS). Douze séries venues du monde entier seront présentées dans la section panorama internationale

Huit séries avec des épisodes de moins de vingt minutes, présentées en exclusivité et révélatrices des talents de demain, formeront la sélection des formats courts. Séries Mania renoue aussi avec sa nuit des comédies.

NUITS DES COMÉDIES

Une sélection de comédies internationales en avant-première.https://t.co/xBrUzEJE6T#seriesmania pic.twitter.com/mq1Vxag52o — SERIES MANIA (@FestSeriesMania) February 17, 2022

Plusieurs épisodes inédits de séries en cours seront présentés en avant-premières. Ainsi, il y aura une soirée HPI (plus gros succès série de ces dernières années sur TF1 et tournée dans le Nord), en présence d’Audrey Fleurot et de Mehdi Nebbou. Les festivaliers pourront découvrir des épisodes inédits des Chroniques de Bridgerton, le carton de Shonda Rhimes sur Netflix, d’En Thérapie, le succès d’Arte, en présence du psy Frédéric Pierrot, d’Atlanta, de L’Opéra et de Doc.

La nouvelle série de la créatrice de « Dix pour cent » en ouverture

Michael Hirst, le créateur des séries Les Tudors, Vikings et de sa suite Vikings : Valhalla, Nathalie Baye (Nox, Dix pour cent), Mathieu Kassovitz (Le Bureau des légendes) et Isabelle Nanty (Munch) seront les invités d’honneur du festival.

Des conférences et rencontres exceptionnelles viendront rythmer le festival, l’occasion d’échanger avec les personnalités présentes pour l’occasion et d’approfondir sa culture sérielle. Stéphane Bern viendra parler de la royauté dans les séries, François Busnel, l’animateur de La Grande Libraire, dissertera sur les adaptations, Martin Hisrsh et Thomas Lilti (Hippocrate) dialogueront sur la crise de l’hôpital public et la réalisatrice Ovidie animera une discussion sur « Sexualités et séries : un simulacre de libération ».

Parmi les personnalités présentes, on peut aussi noter Fianso, Vincent Elbaz, Bérangère Krief, Niels Arestrup, Emmanuelle Béart, Kool Shen et Marina Hands. Le public pourra également rencontrer des écrivains, dont Michel Bussi et Joel Dicker.

Drôle, la nouvelle comédie Netflix signée par la créatrice de Dix pour cent, Fanny Herrero fera l’ouverture tandis qu’Oussekine, la série dramatique d’Antoine Chevrollier pour Disney + fera la clôture du festival.