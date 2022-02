Une classieuse et ambitieuse fresque d’espionnage française sur fond de guerre froide ! Totems, série en huit épisodes créée et écrite par Juliette Soubrier (Zone Blanche) et Olivier Dujols (Le Bureau des Légendes) et dont les trois premiers épisodes seront mis en ligne ce vendredi sur Amazon Prime Video, suit les aventures de Francis Mareuil ( Niels Schneider), un scientifique qui va être recruté comme espion par les services secrets du général De Gaulle. Un jeu de faux-semblants mêlant habilement géopolitique et intime, sublimé par une mise en scène léchée et ultra-référencée.

Le héros, Francis Mareuil, est ingénieur spatial au CNES. « A cette époque, la France est la troisième puissance spatiale. Il y a eu des satellites anglais et italiens avant d’avoir des satellites français, mais ils utilisaient des lanceurs russes ou américains. En novembre 1965, les Français lancent le premier satellite français avec un lanceur 100 % français. Pour anecdote, il s’appelait Astérix », rappelle Olivier Dujols, que 20 Minutes a rencontré au dernier festival Canneseries où la série Totems était présentée en compétition officielle.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Une fresque d’espionnage sur fond de conquête spatiale

L’ingénieur est mandaté par son parrain, Charles Contignet, un recruteur des services secrets français (Lambert Wilson), qui travaille aux services secrets du SDECE (l’ancêtre de la DGSE) pour approcher, lors d’un congrès à Berlin, un scientifique russe susceptible de passer à l’ouest. « Au moment de la guerre froide, ce qui intéressait les Soviétiques et les Américains, c’était de développer des technologies pour se foutre sur la gueule. Or, entre un missile avec une tête nucléaire, et un lanceur qui va mettre un satellite dans l’espace, il n’y a pas d’énorme différence », commente le scénariste.

Et d’ajouter : « L’espace n’est pas le sujet, c’est un fond qui permet de donner un cadre », celui d’une décennie où John F. Kennedy a promis aux Américains que l’Homme marcherait sur la Lune.

Francis Mareuil quitte Paris, sa femme Anne (Ana Girardot), un amour de jeunesse qu’il a épousé par obligation et son fils, pour s’envoler pour Berlin. Sur place, galvanisé par ses débuts dans l’espionnage, l’ingénieur ne tarde pas à succomber au charme de la fille du scientifique russe, Lyudmila Goloubeva (Vera Kolesnikova), pianiste prodige contrainte de collaborer avec le KGB. Sur place, Francis peut compter sur l’aide de Virgile (José Garcia), espion français marqué par les traumatismes d’une vie passée sous une fausse identité.

Une histoire de guerre froide sur fond de romance

« Francis ne vit que pour son rêve, l’espace net passe totalement à côté d’une partie de sa vie. Ce n’est plus du tout la passion avec sa femme Anne et il ne partage pas grand-chose avec son enfant. Il va être happé par ce truc complètement fou d’espion, qu’il refuse au départ. Mais c’est aussi une promesse d’aventures qui va le révéler, mais c’est aussi dangereux et destructeur », analyse son interprète, Niels Schneider.

Mais comment savoir si les sentiments qui semblent les animer sont sincères ou guidés par des intérêts politiques ? Après Le Bureau des légendes, Vera Kolesnikova retrouve à nouveau la série d’espionnage : « Pour moi, c’est plus une histoire d’amour qu’une histoire d’espionnage. C’est surtout une histoire de choix », raconte l’actrice russe, qui voit son personnage comme une jeune femme qui « a eu une mère française et pour qui la culture française est très importante. C’était interdit en URSS… Elle a l’impression d’être étrangère. »

Une situation géopolitique pas manichéenne

L’actrice se réjouit de la représentation de l’URSS dans Totems : « Mon père m’a raconté beaucoup de choses et j’ai beaucoup lu sur le sujet. C’est compliqué d’écrire sur l’URSS : il y a eu beaucoup de violence, de mensonges, de trahisons, mais aussi beaucoup de beauté. »

« Avec le recul qu’on a aujourd’hui, la force de la série est dans la représentation des blocs de l’Est et de l’Ouest. Même si c’est une période où l’on a voulu binariser le monde et rendre les choses très manichéennes, la série fait exploser ce schéma binaire et redonne de la complexité », abonde Niels Schneider.

« C’était une période en termes d’idéologie où il y avait beaucoup de portes ouvertes : on pouvait être Français et communiste », souligne Olivier Dujols. Selon lui, les services secrets français à l’époque « ont un peu le cul entre deux chaises entre la CIA, avec qui ils sont censés être alliés, et le KGB, à qui on tend quand même parfois la main. »

Un début d’émancipation féminine

Anne, l’épouse de Francis (Ana Girardot), est au cœur d’une deuxième intrigue se déroulant à Paris. « Je n’ai pas dit "oui" tout de suite parce que je trouvais que le personnage d’Anne Mareuil était trop cantonné à son rôle de femme des années 1960. Olivier Dujols et Jerôme Salle, le réalisateur, ont été très attentifs à ces demandes et ont fait évoluer le personnage pour la sortir de cette condition », confie Ana Girardot.

Son personnage permet de montrer la condition de la femme dans la société française des années 1960 : le retrait bancaire impossible sans l’accord du conjoint, l’avortement est illégal et la pilule contraceptive ne sera autorisée qu’en décembre 1967 avec la loi Neuwirth. « Anne Mareuil est retenue par son éducation et la société dans laquelle elle évolue. Même si on veut montrer la condition de la femme dans ces années-là, je trouvais qu’on ne pouvait pas la laisser là où elle était », commente l’actrice.

Anne Mareuil va donc commencer à s’émanciper, à enfreindre les règles et conquérir un peu d’indépendance. « Elle travaille, ce qui est moderne à cette époque-là. Ce n’est pas une femme soumise. Elle va se retrouver assez rapidement embrigadée dans la problématique espionnage, il y a aussi une conquête de sa liberté », explique Olivier Dujols.

Une reconstitution soignée des années 1960

De la fameuse DS au mur de Berlin en passant par les tenues en vichy, Totems offre une reconstitution soignée des années 1960 et une mise en scène qui rend hommage aux classiques des films d’espionnage de l’époque (Hitchcock, John Le Carré...). « En termes de mise en scène, Jérôme Salle, qui a mis en place toute l’esthétique visuelle de la série, a ce goût-là d’Hitchcock et de tout ce qui est années 1960 », explique Olivier Dujols. « On a eu accès à un mood board, avec dedans tous les codes des films d’espionnage des années 1960-1970 », abonde Ana Girardot.

« Il y a beaucoup de choses que l’on s’est interdites, simplement parce qu’à l’époque, la technologie, tant en termes de caméras ou de machinerie, ne l’aurait pas permis. Cela donne un côté cohérent, puisqu’on est en 1965 », poursuit Olivier Dujols.

Totems adopte un point de vue assez inédit sur la guerre froide. « On est habitué à voir des séries anglo-saxonnes d’espionnage... Voir un personnage français dans une série qui joue avec les codes du film d’espionnage, je trouve cela génial », commente Niels Schneider. Au-delà de la série d’espionnage à l’ancienne avec ses agents doubles, ses documents cryptés et ses gadgets, Totems offre de belles fulgurances poétiques comme cette rencontre de Francis et Ludmyla au travers un globe lunaire.