Un double épisode et puis s’en va ! TF1 diffuse ce jeudi à 21h10 les deux derniers épisodes de la série Alice Nevers, portée par Marine Delterme et Jean-Michel Tinivelli. La procureure adjointe Nevers et le commandant Marquand mèneront une ultime enquête en Normandie, où les deux compères ont été mutés et sont désormais installés, au sein d’un haras, après la découverte du cadavre d’un jeune jockey (Grégoire Champion).

Intitulé « Cavalcades », ce double épisode a été réalisé par Chris Briant et coécrit par Claire Alexandrakis, autrice principale de la série depuis 2011, est un prétexte pour voir une dernière fois à l’écran les personnages que les téléspectateurs ont suivis depuis le lancement de la série, initialement intitulée Le Juge est une femme, en 1993.

D’abord incarnée par Florence Pernel, cette femme juge a ensuite été jouée, à partir de 2002, par Marine Delterme. La série devient alors Alice Nevers : le juge est une femme, et à partir de 2016, la série prend le nom d’Alice Nevers.

Une union très attendue

En janvier 2010, TF1 annonce mettre fin à la série, faute d’audiences suffisantes, mais pas sans un vrai au revoir aux téléspectateurs. Dans cet ultime épisode, Alice Nevers (Marine Delterme) et Fred Marquand (Jean-Michel Tinivelli) vont enfin se dire « oui ». Un mariage extrêmement attendu qui donne l’occasion à de nombreux comédiens de faire un dernier passage dans la série.

Seront ainsi réunis dans ce double épisode Arnaud Binard, Guillaume Carcaud, Daniel-Jean Colloredo, Loïc Legendre, Pierre Santini et Alexandre Varga. Cette dernière enquête accueille également Laurent Gamelon (prochainement dans Permis de Construire) et Garance Thenault (Jugée Coupable). Alice Nevers s’achève sur un beau discours de mariage et une photo de famille, qui sonne comme une adresse au public qui a suivi la juge, devenue procureure adjointe pendant près de trente ans.

