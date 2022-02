Un whodunit, contraction de « Who [has] done it ? » « qui l’a fait ? », porté par un casting cinq étoiles ! Suspicion, remake américain de la captivante série israélienne False Flag, commence par le kidnapping du fils d’une influente femme d’affaires américaine ( Uma Thurman) dans un hôtel à New York. Rapidement, cinq citoyens britanniques, qui se trouvaient dans cet établissement la nuit de l’enlèvement, sont soupçonnés. Qui se cache derrière ce mystérieux enlèvement, et qui est simplement coupable d’avoir été au mauvais endroit au mauvais moment ? Réponse(s) au bout des huit épisodes d’une heure, dont les deux premiers ont été mis en ligne ce vendredi sur Apple TV+.

Tout commence à New York dans le large couloir d’un hôtel chic à la moquette épaisse. Un jeune homme est attaqué par quatre individus alors qu’il tente de rejoindre sa chambre d’hôtel. Les individus, qui portent des masques de la reine Élisabeth II, du prince Charles, du prince William et de son épouse Kate Middleton, l’enferment dans une valise. Le kidnapping, aux accents grotesques, capturé par les caméras de surveillance de l’hôtel, est mystérieusement en ligne, et devient rapidement un même.

Cinq suspects apparemment lambda

Si l’israélienne False Flag avait un point de départ très politique, à savoir l’enlèvement par des Israéliens, du ministre iranien de la Défense de passage à Moscou. Dans la version américaine, la victime, âgée de 21 ans, Leo (Gerran Howell, vu dans Young Dracula) est le fils de Katherine Newman (Uma Thurman), chef d’une des sociétés de communication les plus influentes au monde et candidate controversée au poste d’ambassadrice des Etats-Unis au Royaume-Uni.

Si la star de Kill Bill est au centre de tout le récit, elle apparaît peu devant la caméra, surtout dans les deux premiers épisodes. Mais, son personnage glacial fait froid dans le dos à chaque apparition. Nul doute qu’elle cache quelque chose. D’ailleurs, les ravisseurs exigent qu’elle « dise la vérité » sinon son fils sera tué.

Alors que la vidéo de l’enlèvement devient virale, la série nous présente cinq personnages apparemment sans lien : Tara (Elizabeth Henstridge), enseignante à l’université d’Oxford qui se bat pour obtenir la garde de sa fille, Nat (Georgina Campbell, vue dans Black Mirror), une jeune femme sur le point de se marier, Aadesh (Kunal Nayyar, aka Rajesh dans The Big Bang Theory), ambitieux informaticien expert en cybersécurité, frustré d’être réduit à vendre des tapis dans l’entreprise de son beau-père, Sean Tilson (Elyes Gabel), qui maîtrise étrangement l’art du déguisement et Eddie Walker (Tom Rhys Harries, vu dans White Lines), blondinet, camarade de Leo.

Ces cinq personnages ont comme point commun d’avoir passé une nuit à l’hôtel où a eu lieu le kidnapping, et d’être revenu à Londres après n’être restés à New York que quelques heures. Interrogés par les deux agents chargés de l’enquête, l’enquêtrice britannique de la National Crime Agency (Angel Coulby) et le représentant américain du FBI (Noah Emmerich de The Americans), ils semblent tous avoir une bonne raison d’avoir effectué ce voyage éclair outre-Atlantique.

Un jeu du chat et de la souris des deux côtés de l’Atlantique

Adaptée par Rob Williams (Killing Eve) et réalisée par Chris Long (The Americans), Suspicion questionne l’omniprésence de la vidéosurveillance, des réseaux sociaux, de la désinformation, et des jeux de pouvoir. Comme False Flag, elle entremêle destins individuels et un jeu du chat et de la souris à l’échelle internationale, des deux côtés de l’Atlantique sur un rythme serré (l’intrigue se déroule sur une semaine), et semble promettre des sensations fortes.

On peine à éprouver de l’empathie pour Leo, encore moins pour sa mère… Malgré l’accumulation de secrets et autres faux-semblants, Suspicion ne parvient pas à devenir plus qu’un puzzle. Au mieux, Suspicion est une sorte de mystère en chambre close un peu moyen, au pire, un drame qui sous-exploite criminellement l’une des meilleures actrices de sa génération, Uma Thurman.