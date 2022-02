Une scène. Il suffit d’une scène, la première, à l’acteur américain Alan Ritchson pour s’imposer en Jack Reacher. Ancien enquêteur de la police militaire, il vient tout juste de retourner à la vie civile et débarque dans la petite ville de Margrave, en Géorgie. Devant un dîner, Jack Reacher assiste à une dispute de couple, l’homme est agressif, se tourne vers lui : « Y a un problème ? » Notre héros reste alors là, imposant, impassible. Et l’homme s’excuse. En quelques secondes et sans aucun dialogue, Alan Ritchson devient Jack Reacher, tête – et muscles – d’affiche de la série presque éponyme, adaptée des romans de Lee Child et disponible depuis vendredi sur Prime Video.

Jack Reacher n’a peur de rien, surtout pas de Tom Cruise

« C’est rare de faire les présentations avec le héros sans une seule ligne de dialogue, commente Alan Ritchson, jusque-là connu pour ses rôles de super-héros dans Smallville et Titans. Il y a presque dix pages de scénario comme ça. Nous avons ainsi un bon sens de qui est Jack Reacher. Il peut s’imposer sans un seul mot. La scène montre qu’il n’a peur de rien, qu’il ne craint pas pour sa vie. Ce n’était pas forcément facile à jouer, il fallait que l’on sente qu’il se passe plein de choses dans sa tête, qu’il a toujours un coup d’avance. »

Alan Ritchson, 1,88 mètre, n’est pas le premier interprète de Jack Reacher à l’écran, puisque Tom Cruise l’a joué le temps de deux films au cinéma. Oui, Tom Cruise et son 1,70 mètre. A l’époque, les fans des romans avaient tiqué, et Lee Child avait justifié que la taille de son personnage était une métaphore de sa force inarrêtable et que Tom Cruise avait tout à fait les épaules pour l’incarner. Il semble avoir changé d’avis depuis, et a milité pour moins de films, moins de Tom Cruise, et plutôt une série, un recast. Ce qui n’enlève rien au premier film de Christopher McQuarrie, et à sa mise en scène épurée qu’il a reprise pour ses Mission : Impossible, toujours avec Tom Cruise.

« Le premier jour de tournage, je savais qui il était »

Alan Ritchson n’a pas vu les films, il n’a pas voulu. « En revanche, j’ai lu tous les romans, plusieurs fois, dès que j’ai su que j’avais peut-être ma chance pour le rôle, explique-t-il. Or, sa taille est un requis, tu ne peux pas passer à côté. Jack Reacher est une force de la nature, même s’il n’est pas que ça. Il est aussi intelligent. Les fans des romans avaient le droit d’avoir leur Reacher. »

La première saison adapte Du fond de l’abîme, la première aventure littéraire de l’ancien militaire, ici arrêté pour un meurtre qu’il n’a pas commis. Mais Alan Ritchson a pioché dans la vingtaine de romans publiés : « C’est un rêve d’avoir autant de matériel à disposition. Dès que j’avais une question sur le personnage, je trouvais la réponse dans les livres. Le premier jour de tournage, je savais qui il était, cet équilibre de violence stoïque, d’intelligence et de sens de l’humour ».

Un Français à la barre

Le ton de la série est également donné dès le pilote par sa violence, sa brutalité, sa réalisation signée du Français Thomas Vincent, déjà à l’œuvre sur la série britannique Bodyguard. « Il était le réalisateur parfait pour démarrer la série, avec une approche artistique d’auteur, une maîtrise de l’action et toujours ce focus sur les personnages », se souvient Alan Ritchson. Jack Reacher n’est en effet pas seul à l’écran, et la série fonctionne également par la dynamique qu’il crée avec deux policiers locaux, interprétés par Willa Fitzgerald (Scream, la série) et Malcolm Goodwin (iZombie). Leur alchimie à trois est immédiate, même si ce n’est que le temps d’une saison. C’est le concept, Jack Reacher partira ensuite vers d’autres d’aventures et personnages.

Alan Ritchson confirme d’ailleurs avoir signé pour plusieurs saisons de Reacher. 26, comme le nombre de romans ? « J’espère, plaisante-t-il. J’en ferais autant qu’il faudra. Je pense que j’ai trouvé le personnage de ma carrière, pour lequel les spectateurs et spectatrices me connaîtront et reconnaîtront. Et j’en suis très content. »