Salto, MyCanal, Arte.tv, OCS, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple + et encore Starzplay… En plus de toutes les chaînes de télévision ! Face à cette offre sérielle gargantuesque, vous n’arrivez plus à suivre ? 20 Minutes sélectionne chaque mois pour vous le meilleur des nouveautés séries qui sortent en France et vous livre le calendrier (régulièrement mis à jour) des dates de diffusion ou de mise en ligne des nouveautés séries ou nouvelles saisons de vos fictions préférées.

Les séries à ne pas rater en février

La sextape de « Pam & Tommy »

Avec dans les rôles principaux Lily James, Sebastian Stan et Seth Rogen, Pam & Tommy, disponible le 2 février sur Disney+, revient sur le scandale de la sextape du couple vedette des tabloïds des années 1990 formé par Pamela Anderson, révélée par la série Alerte à Malibu, et le batteur de Mötley Crüe, Tommy Lee, dont les ébats durant leur lune de miel ont été divulgués au grand public.

« Totems », une classieuse fresque d’espionnage

Une classieuse et ambitieuse fresque d’espionnage sur fond de Guerre froide dans la France du Général De Gaulle. Présentée en compétition officielle à CanneSeries, Totems, disponible le 18 février sur Amazon Prime Video, créée et écrite par Juliette Soubrier (Zone Blanche) et Olivier Dujols (Le Bureau des Légendes, Falco), suit les aventures de Francis Mareuil (Niels Schneider), ingénieur spatial au CNES, mandaté par son parrain (Lambert Wilson), qui travaille aux services secrets du SDECE (l’ancêtre de la DGSE) pour approcher, lors d’un congrès à Berlin, un scientifique russe susceptible de passer à l’Ouest. Marié par obligation à son amour de jeunesse Anne (Ana Girardot), galvanisé par ses débuts dans l’espionnage, Francis Mareuil ne tarde pas à succomber au charme de la fille du scientifique russe, Lyudmila Goloubeva, pianiste prodige contrainte de collaborer avec le KGB. Comment ne pas trahir les intérêts de leurs pays respectifs et résister aux sentiments qu’ils éprouvent l’un envers l’autre ? Un jeu de faux-semblants mêlant habilement géopolitique et intime, sublimé par une mise en scène léchée et ultra-référencée.

Les arnaques de « Inventing Anna »

Un an après l’immense succès de La Chronique des Bridgerton, Shonda Rhimes s’apprête à dévoiler sa deuxième série pour Netflix le 11 février. Inventing Anna revient sur l’histoire à peine croyable d’Anna Sorokin, dite Anna Delvey (Julia Garner, Ozark), fille d’immigrés russes en Allemagne qui, alors âgée de 27 ans, a dupé la jeunesse dorée de Manhattan en se faisant passer pour une riche héritière, leur soutirant des centaines de milliers de dollars entre 2016 et 2017.

La comédie familiale « Week-end Family »

2022 sera marquée par l’arrivée des premières séries françaises produites par Disney +. Dans la comédie Week-end Family, disponible le 23 février, Eric Judor incarne Fred, le père de famille d’une tribu « super recomposée ». Père de Clara, 15 ans, Victoire, 12 ans, et Romy, 9 ans, toutes issues d’union différentes, dont il a la garde chaque week-end. Lorsque Fred tombe follement amoureux d’Emmanuelle (Daphné Côté-Hallé), une Québécoise de passage à Paris qui termine son doctorat en psychologie de l’enfant, une nouvelle étape de sa vie commence.

L’enfer de la prostitution dans « Red Light »

Red Light se traduit par « néon rouge », comme tous ceux qui éclairent le tristement fameux quartier d’Amsterdam. Cette coproduction belgo-néerlandaise, disponible le 17 février sur Arte.tv et les jeudis du 24 au 10 mars à 20h55 sur Arte, met en scène le destin croisé de trois femmes, issues de milieux complètement différents, confrontés au monde de la traite d’êtres humains et de la prostitution. La première, Sylvia (Carice van Houten, Mélisandre dans Game of Thrones), prostituée et tenancière d’un club de strip-tease, est manipulée et violentée par son mac. La seconde, Esther (Halina Reijn) est une soprano dont le mari disparaît après avoir tabassé une prostituée. La troisième, Evi (Maaike Neuville), est une flic qui essaie de combiner vie professionnelle et familiale. Une série choc sur la prostitution, la violence, la maternité, le désir et l’emprise.

« Suspicion », un thriller porté par Uma Thurman

Une adaptation de la série israélienne False Flag. Suspicion, disponible le 4 février sur Apple TV+, suit le kidnapping du fils d’une influente femme d’affaires américaine dans un hôtel à New York. Très vite, les accusations se portent sur quatre citoyens britanniques apparemment ordinaires, qui se trouvaient dans cet hôtel la nuit de l’enlèvement. S’ensuit un jeu du chat et de la souris des deux côtés de l’Atlantique où ils tentent d’échapper à la National Crime Agency britannique et au FBI afin de prouver leur innocence. Kunal Nayyar (The Big Bang Theory), Noah Emmerich (The Americans), Georgina Campbell (Black Mirror), Tom Rhys-Harries (White Lines) donneront la réplique à Uma Thurman.

« Severance », un mix de SF et de thriller

Un mix de SF et de thriller réalisé et produit par Ben Stiller. Dans Severance, série créée par Dan Erickson et disponible le 18 février sur Apple TV+, Mark Scout (Adam Scott, vu dans Big Little Lies) travaille pour Lumon Industries, où il dirige une équipe dont les employés subissent une opération chirurgicale de séparation entre leurs souvenirs liés à leur vie professionnelle et ceux liés à leur vie privée. Cette expérimentation, non sans risque, va réveiller des choses enfouies chez Mark Scout… Une série servie par une distribution prestigieuse : Patricia Arquette (Médium), John Turturro (The Night Of), Dichen Lachman (Marvel : Agents of Shield), Christopher Walken (The Outlaws) et Britt Lower (Man Seeking Woman).

Le calendrier des diffusions en France

Mardi 1er février

Comment élever un super-héros, saison 2, Netflix

Détective Conan, saison 1, Amazon Prime Video

Mercredi 2 février

Evil, saison 2, Salto

Bluey, saison 2, Disney +

Pam & Tommy, minisérie, Disney +

Jeudi 3 février

Search Party, saison 5, à 20h40 sur OCS City

Sacha, minisérie, les jeudis 3 et 10 février à 20h55 sur Arte et sur Arte.tv

The Other Two, saison 2, Comedy Central

Ola cherche sa voie, saison 1, Netflix

Murderville, saison 1 Netflix

Vendredi 4 février

Suspicion, saison 1, Apple TV+

Reacher, saison 1, Amazon Prime Video

Tout le monde ment, saison 1, Salto

A Very British Scandal, minisérie, Salto

A l’ombre des Magnolias, saison 2, Netflix

South Park, saison 25 en US + 24, tous les vendredis à 23h sur Comedy Central

Dimanche 6 février

Power Book IV : Force, saison 1, Starzplay

Artic Circle, saison 2, à 20h55 sur Polar + et sur MyCanal

Lundi 7 février

Ridley Road, saison 1, à 21h sur Canal+ et sur MyCanal

Bête Noire, saison 1, à 20h55 sur Polar + et sur MyCanal

Melrose Place, intégrale, Amazon Prime Video

Smiling Friends, saison 1, nouveaux épisodes, Adult Swim

Mardi 8 février

FBI, saison 3, à 21h sur Série Club

Mercredi 9 février

Désenchantée, saison 4, Netflix

Le making-of de la série Hawkeye, Disney+

Snowdrop, saison 1, Disney+

American Housewife, saisons 1 à 5, Disney+

La bande à Picsou, saison 3, Disney+

Jeudi 10 février

Animal Kingdom, saison 5, 3 épisodes tous les jeudis à 20h55 sur Warner TV

Alice Nevers, final de la série, à 21h10 sur TF1

Vendredi 11 février

Victoria, saisons 1 A 3, Arte.tv

Evil, saison 2, Salto

Inventing Anna, minisérie, Netflix

Toy Boy, saison 2, Netflix

Section de Recherches, intégrale, Salto

With Love, saison 1, Amazon Prime Video

Bretzel et les bébés chiens (série jeunesse), saison 1, Apple TV+

Lundi 14 février

Starstruck, saison 2, à 21h à l’heure UK sur Canal+ Séries, et sur MyCanal

Mardi 15 février

Un gars, une fille, saisons 1 à 6, Amazon Prime Video

Mercredi 16 février

The Fosters, saison 3, Disney+

Alger confidentiel, minisérie, Arte.tv

Jeudi 17 février

Alger confidentiel, minisérie, à 20h55 sur Arte et sur Arte.tv

Leo Matteï, saison 9, à 21h10 sur TF1

Le Jeune Wallander, saison 2, Netflix

Wu Assassins : Fistful Of Vengeance, saison 2, Netflix

Red Light, saison 1, Arte.tv

Vendredi 18 février

Severance, les deux premiers épisodes, suivis de nouveaux épisodes chaque vendredi, Apple TV+

Major Crimes, saison 5, du lundi au vendredi à 16h40 sur Warner TV

Totems, saison 1, Amazon Prime Video

The Marvelous Mrs Maisel, saison 4, Amazon Prime Video

Les Chroniques de Sherlock, saison 1, les vendredis 18 et 25 février à 21h sur Paris Première

Space Force, saison 2, Netflix

The Lost Symbol, saison 1, Salto

Pandore, saison 1, Salto

Dimanche 20 février

Outlander, saison 5, à 21h sur Téva

Lundi 21 février

Flynn Carson et les Nouveaux Aventuriers, saison 2, 2 épisodes tous les lundis à 20h55 sur Warner TV

Robot Chicken, saison 11, Adult Swim

The Walking Dead, saison finale partie 2 inédite, en US + 24 sur OCS

Mardi 22 février

All American : Homecoming, saison 1, Salto

Mercredi 23 février

Week End Family, saison 1, Disney+

Jeudi 24 février

Red Light, saison 1, à 20h55, les jeudis du 24 février au 10 mars sur Arte et sur Arte.tv

Young Justice, saison 4, partie 2, 4 épisodes chaque jeudi à 20h55 sur Toonami

Vendredi 25 février

Sherlock, épisode spécial « L’effroyable mariée », Warner TV

Malcolm, intégrale, Salto

Vikings : Valhalla, saison 1, Netflix