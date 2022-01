Avec plusieurs remakes et un film en préparation, Dix pour cent, série française primée aux Emmy Awards internationaux, est devenue une franchise puissante dans le monde entier. Les producteurs de la série, Mon Voisin Productions, et du remake britannique, Mother Production, propriété de Mediawan, en disent plus sur le film et les remakes, dans un entretien accordé à Variety.

Mon Voisin Productions développe un long-métrage avec France Télévisions. Aux manettes de cette suite de Dix pour cent, Nicolas Mercier, le showrunneur qui a succédé à Fanny Herrero à la direction de l’écriture.

Un film « assez coloré »

« Ça s’ouvrira avec Andrea [Camille Cottin] à New York et ira ensuite en France – on donnera un point de vue américain sur le tournage en France et ça promet d’être assez coloré », confie Michel Feller de Mon Voisin Productions au magazine spécialisé américain. Netflix devrait acquérir les droits mondiaux (hors de France) de ce long format.

Les producteurs de la série, Mon Voisin Productions et Mother Production, propriété de Mediawan, coproduisent le remake britannique avec Headline Pictures et Bron Studios pour Amazon Prime Video et Sundance Now, qui devrait être terminé au printemps.

« C’est une réussite très rare pour une émission française d’être refaite au Royaume-Uni et encore plus pour les producteurs français d’y être impliqués de manière créative, mais nous avons toujours gardé à l’esprit qu’un bon remake doit trahir l’original et c’est particulièrement vrai pour la Grande-Bretagne, qui a une culture si dynamique », salue Aurélien Larger de Mother Production.

Un remake britannique avec plus d’humour noir

Ce remake situé à Londres, dirigé par le showrunneur John Morton, se concentrera davantage sur les acteurs de théâtre et fera la part belle à l’humour noir, chers aux Britanniques. Les producteurs de la série britannique n’excluent pas un crossover avec l’équipe d’ASK du Dix pour cent français. Camille Cottin pourrait ainsi faire une apparition dans un épisode de Call My Agent.

La série française va aussi être déclinée en Italie par Palomar, une société basée à Rome. Le cinéaste allemand Oliver Hirschbiegel, le cinéaste de La Chute, a été choisi pour mettre en scène cette version italienne.

En Indonésie, la série sera adaptée par Erik Matti, le réalisateur d’On the job. Cette version sera distribuée par Disney+, et s’inscrit dans le programme de création de contenus originaux en Asie-Pacifique pour la plateforme.

Au Moyen-Orient, le remake sera réalisé en partenariat avec la chaîne NBC, avec HBO Go aux Philippines, Astro en Malaisie, et TVN en Pologne. Le partenaire sud-coréen n’a pas encore été annoncé. Ces sept nouveaux remakes devraient tous entrer en production courant 2022.

Trois ou quatre autres adaptations devraient suivre, en République tchèque, en Grèce, en Allemagne et en Espagne. En parallèle, Mon Voisin Production prépare actuellement le tournage des deux premiers épisodes de Ça, c’est Paris, une série tournée vers l’international, écrite par Marc Fitoussi et se déroulant dans un cabaret parisien.