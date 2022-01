En septembre dernier, Scott Bakula évoquait des « discussions significatives » à propos d’un retour de Code Quantum, la série des années 1980-1990 qui l’avait fait connaître. Depuis, son acolyte Dean Stockwell, alias l’hologramme Hal à l’écran, est décédé le 10 novembre dernier. La chaîne américaine NBC n’a pourtant pas enterré le projet, au contraire, comme le révèle The Hollywood Reporter, elle vient de commander le pilote de ce qui s’apparente à une suite. « Trente ans après que le Dr Sam Beckett est entré dans l’accélérateur Code Quantum et a disparu, une nouvelle équipe se forme pour essayer de comprendre les mystères de la machine et de l’homme qui l’a inventé », tease le synopsis.

Le créateur de la série originale Donald P. Bellisario revient en tant que producteur, tandis que Steven Lilien and Bryan Wynbrandt (Gotham) seront les showrunners de ce revival. Quant à Scott Bakula, si rien n’est officiel, The Hollywood Reporter rapporte que, selon des sources, l’acteur pourrait être bel et bien impliqué. Oh bravo !