And Just Like That s’est débarrassé d’un problème appelé Chris Noth. Alors que l’acteur, qui incarne M. Big dans le spin-off (et depuis Sex and the City), a été accusé d’agression sexuelle par plusieurs femmes, le programme savait qu’il allait devoir prendre une décision drastique pour éviter un bad buzz. SPOILER ALERT : Car même si Big est mort lors du premier épisode de la série, un autre volet de la première saison devait emmener Carrie, le personnage de Sarah Jessica Parker, sur le Pont des Arts à Paris, pour disperser les cendres de son compagnon.

Pour éviter toute polémique, et dans la mesure où, selon TVLine, la scène (où M. Big revenait dans une séquence onirique) a été jugée non essentielle, l’apparition de Chris Noth a été littéralement coupée au montage.

Conséquences

Ce n’est pas la seule conséquence de ces accusations très graves, puisque Chris Noth a également été renvoyé de la série The Equalizer, diffusée sur CBS.

Sarah Jessica Parker, très proche de l’acteur, s’était, de son côté, rapidement fendue d’un communiqué dans lequel elle manifestait très clairement son soutien aux victimes présumées. « Nous soutenons les femmes qui se sont manifestées et ont partagé leurs expériences douloureuses. Nous savons que c’est une chose très difficile à faire et nous les félicitons pour cela », avait-elle écrit, aux côtés de ses consœurs Kristin Davis et Cynthia Nixon.

L’acteur, quant à lui, a toujours nié les faits qui lui sont reprochés.