Retour sur le divan au printemps en 2022 avec la très attendue saison 2 d’En Thérapie sur Arte. Une année qui sera marquée par de nouvelles enquêtes de l’extravagante Morgane Alvaro de HPI sur TF1 et des hurluberlus d’Ovni(s) sur Canal+. Après la parodie du Bachelor, à celle de Koh-Lanta de reprendre le flambeau, La Flamme sous titrée « Les Aventuriers de Chupacabra » débarquera au premier semestre sur la chaîne cryptée, qui accueillera également cette année le troisième volet de L’Amie prodigieuse. Sur France.tv, on espère le retour de la comédie Parlement au premier semestre, tandis que sur TF1, on découvrira la nouvelle partenaire de Balthazar, après le départ d’Hélène Bach. Sur Netflix, on fera nos adieux à la série allemande Ozark. Découvrez notre sélection des 22 séries européennes les plus attendues en 2022.

« Esprit d’hiver », un huis clos porté par Audrey Fleurot

Esprit d’hiver, adaptation en 3x52 minutes du roman du même nom de Laura Kasischke, réalisée et coécrite par Cyril Mennegun, est un huis clos hivernal porté par Audrey Fleurot. L’héroïne de HPI joue ici une romancière, prise d’un étrange pressentiment à la veille de Noël, l’impression que, quatorze ans plus tôt, lors de l’adoption d’Alice, quelque chose les a suivis jusque chez eux.

Courant 2022, sur Arte

« Totems », une classieuse fresque d’espionnage

Une classieuse et ambitieuse fresque d’espionnage sur fond de Guerre froide dans la France du Général De Gaulle. Présentée en compétition officielle à CanneSeries, Totems, créée et écrite par Juliette Soubrier (Zone Blanche) et Olivier Dujols (Le Bureau des Légendes), suit les aventures de Francis Mareuil (Niels Schneider), ingénieur spatial au CNES, mandaté par son parrain (Lambert Wison), qui travaille aux services secrets du SDECE (l’ancêtre de la DGSE) pour approcher, lors d’un congrès à Berlin, un scientifique russe susceptible de passer à l’ouest. Marié par obligation à son son amour de jeunesse Anne (Ana Girardot), galvanisé par ses débuts dans l’espionnage, Francis Mareuil ne tarde pas à succomber au charme de la fille du scientifique russe, Lyudmila Goloubeva, pianiste prodige contrainte de collaborer avec le KGB. Comment ne pas trahir les intérêts de leurs pays respectifs et résister aux sentiments qu’ils éprouvent l’un envers l’autre ? Un jeu de faux-semblants mêlant habilement géopolitique et intime, sublimé par une mise en scène léchée et ultra-référencée.

Courant 2022 sur Amazon Prime Video

« Drôle » ou les coulisses du stand-up

Après les coulisses des agents, ceux du stand-up. Drôle, nouvelle comédie en 6 épisodes de Fanny Herrero, la créatrice de Dix pour Cent, suit le destin de quatre humoristes dans un comedy club parisien, chacun à des moments très différents de leur carrière. Au scénario, Fanny Herrero s’est entourée de figures du stand-up comme Shirley Souagnon, Jason Brokerss, Thomas Wiesel et Fanny Ruwet.

Courant 2022 sur Netflix

La reine « Marie-Antoinette »

Après Louis XIV dans Versailles, la nouvelle création originale de Canal+ s’intéresse à une autre figure de la monarchie française. La série Marie-Antoinette, signée par Deborah Davis, nommée aux Oscars pour le film La Favorite, révèle une jeune reine incroyablement moderne et avant-gardiste interprétée par Emilia Schüle, qui n’a que 14 ans quand elle quitte l’Autriche pour épouser le dauphin de France.

Courant 2022 sur Canal+

La Première Guerre mondiale vue par « Les Combattantes »

Après Le Bazar de la Charité, Audrey Fleurot, Julie de Bona et Camille Lou sont à nouveau réunis, avec Sofia Essaïdi en plus, pour une grande fresque historique en huit volets sur TF1. Les Combattantes suit le destin de quatre femmes rattrapées par la Première Guerre mondiale dans un village des Vosges proche de la zone allemande, à partir de septembre 1914.

Courant 2022 sur TF1

Le thriller « La Jeune Fille et la Nuit »

La première adaptation en série du best-seller de Guillaume Musso. La Jeune Fille et la Nuit, production internationale avec l’Allemagne et l’Italie, se déroule sur deux temporalités. Dans les années 1990, lorsqu’une lycéenne disparaît, et de nos jours, lors d’une réunion d’anciens élèves lorsque trois amis apprennent que le gymnase dans lequel ils avaient emmuré le corps va être détruit. Dès lors, plus rien ne s’oppose à ce que la vérité éclate. Une minisérie en six épisodes portée par le comédien gallois Ioan Gruffudd (Liar), Grégory Fitoussi, Shemss Audat ou Matthias Van Khache.

Courant 2022 sur France 2

« Le Monde de demain », NTM avant NTM

L’histoire de NTM avant NTM ! Après le film Suprêmes, sorti sur les écrans fin novembre, Le Monde de demain racontera la genèse du mythique duo formé par Kool Shen (Anthony Bajon, vu dans Jeux d’influence) et JoeyStarr (Melvin Boomer, danseur hip-hop repéré sur Instagram). Réalisée par Katell Quillévéré et Hélier Cisterne, ce 6x52 minutes fera « le portrait d’une génération » et captera « l’énergie de la jeunesse » des années 1980, selon le directeur de la fiction d’Arte, Olivier Wotling.

Courant 2022, sur Arte

La comédie familiale « Week-end Family »

2022 sera marquée par l’arrivée des premières séries françaises produites par Disney +. Dans la comédie Week-end Family, Eric Judor incarne Fred, le père de famille d’une tribu « super recomposée ». Père de Clara 15 ans, Victoire 12 ans et Romy 9 ans, toutes issues d’union différentes, dont il a la garde chaque week-end. Lorsque Fred tombe follement amoureux d’Emmanuelle (Daphné Côté-Hallé), une Québécoise de passage à Paris qui termine son doctorat en psychologie de l’enfant, une nouvelle étape de sa vie commence.

Le 23 février sur Disney+

La comédie grinçante « Countrymen »

Une série norvégienne complètement barrée ! Countrymen, série coproduite par Arte et la chaîne norvégienne NRK, suit les tribulations d’une bande de bras cassés musulmans en cheville avec une cellule terroriste, qui s’installent à la campagne dans une ferme pour préparer leurs cruels desseins. Afin de ne pas éveiller les soupçons sur leurs réelles activités auprès des habitants, ils se lancent dans la fabrication de fromage halal. L’accueil chaleureux des habitants de la bourgade et le succès de leur entreprise fromagère réussiront-ils à les dissuader de mettre en œuvre leur plan initial ? Cette comédie transgressive, loufoque et jubilatoire est servie par une narration et une mise en scène à 100 à l’heure. Une leçon de tolérance corrosive.

Courant 2022, sur Arte

Retour sur l’affaire Malik « Oussekine »

Parmi les séries françaises produites par Disney+ , la minisérie Oussekine, créée par Antoine Chevrollier, qui a fait ses armes en tant que réalisateur sur Baron noiret Le Bureau des légendes, reviendra sur les événements tragiques du 5 décembre 1986 qui ont conduit à la mort de Malik Oussekine et les conséquences dramatiques sur sa famille : sa mère Aïcha, ses frères Ben Amar et Mohamed – père de substitution de la fratrie depuis la mort de leur père Miloud – et ses sœurs Fatna et Sarah. Une famille qui va tout sacrifier pour que justice soit faite. Kad Merad incarnera l’avocat de la famille Oussekine.

Courant 2022 sur Disney+

« Blackport », une chronique sociale doublée d’une farce féroce

Un Ovni à ne rater sous aucun prétexte ! La série islandaise Blackport, Grand Prix à Séries Mania, raconte la privatisation de la pêche en Islande dans les années 1980 et la grève du secteur. Sous couvert d’un enjeu local et technique rébarbatif, cette chronique sociale généreuse se transforme peu à peu en farce féroce sur le capitalisme, au confluent des influences de l’inclassable Aki Kaurismäki et des frères Cohen. Une fresque étonnante sur la révolution néolibérale en Occident !

Courant 2022, sur Arte.

La série fantastique « Parallèles »

La série fantastique Parallèles, créée par Quoc Dang Tran qui a travaillé sur de nombreux succès télévisés tels que Fais pas Ci, Fais pas Ça , Marianne sur Netflix ou encore Nox sur Canal+, suit quatre amis – Bilal, Romane, Samuel et Victor – qui voient leurs vies bouleversées lorsqu’un mystérieux événement les sépare et les propulse dans des dimensions parallèles. Ils vont tout mettre en œuvre pour comprendre ce qui s’est passé et tenter de revenir en arrière, dans leur monde « d’avant ». Devant la caméra de Benjamin Rocher et Jean-Baptiste Saurel : Thomas Chomel, l’une des stars de Clem, mais aussi Jules Houplain (Les Innocents), Omar Mebrouk (HPI), Jade Pedri (Plan B), Guillaume Labbé, Gil Alma, ou encore Naidra Ayadi.

Courant 2022 sur Disney+

L’enfer de la prostitution dans « Red Light »

Red Light se traduit par « néon rouge », comme tous ceux qui éclairent le tristement fameux quartier d’Amsterdam. Cette coproduction belgo-néerlandaise met en scène le destin croisé de trois femmes, issues de milieux complètement différents, confrontés au monde de la traite d’êtres humains et de la prostitution. La première, Sylvia (Carice van Houten, Mélisandre dans Game of Thrones), prostituée et tenancière d’un club de strip-tease, est manipulée et violentée par son mac. La seconde, Esther (Halina Reijn) est une soprano dont le mari disparaît après avoir tabassé une prostituée. La troisième, Evi (Maaike Neuville), est une flic qui essaie de combiner vie professionnelle et familiale. Une série choc sur la prostitution, la violence, la maternité, le désir et l’emprise.

Le 17 février sur Arte.tv et les jeudis du 24 au 10 mars à 20h55 sur Arte

Au cœur de l’incendie dans « Notre-Dame, la Part du feu »

Alors que le long métrage de Jean-Jacques Annaud Notre-Dame brûle sortira en salles le 16 mars prochain, Netflix propose en 2022 une minisérie qui revient sur l’incendie survenu le 15 avril 2019 à la cathédrale Notre-Dame à Paris. Notre-Dame, la Part du feu, réalisée et écrite par Hervé Hadmar (Romance), avec la collaboration d’Olivier Bocquet au scénario, racontera l’événement en suivant le point de vue de plusieurs personnages, dont notamment les sapeurs-pompiers qui ont œuvré pour venir à bout du feu. Une série qui s’annonce ambitieuse servie par un casting impressionnant : Roschdy Zem, Caroline Proust (Engrenages), Alice Isaaz, Simon Abkarian, Sandor Funtek, Frédéric Chau, et Victor Belmondo.

Courant 2022 sur Netflix

Marc Levy adapte « Toutes ces choses qu’on ne s’est pas dites »

Marc Levy adapte lui-même son best-seller Toutes ces choses qu’on ne s’est pas dites pour Canal+. Dans cette comédie dramatique en 10x30 minutes, Julia (Alexandra Maria Lara) apprend quelques jours avant son mariage que son père, Michel (Jean Reno), n’assistera pas à la cérémonie. Si elle l’avait pressenti, pour une fois, Julia doit lui reconnaître une excuse irréprochable : il vient de mourir. Ses noces se transforment en enterrement. Jusqu’au bout, son père aura chamboulé sa vie ! Le lendemain de ses obsèques, une caisse est livrée chez elle. A l’intérieur, un androïde, réplique de son père, qui contient toute sa mémoire et même son fichu caractère. L’androïde la convainc d’entamer un voyage de sept jours pour rattraper le temps perdu et se dire enfin toutes les choses qu’ils ne se sont pas dites. Paris, Bruges, Berlin et Madrid… S’ensuit un périple extraordinaire et une comédie douce et piquante sur les relations père fille.

Courant 2022 sur Canal+

Le thriller « La Maison d’en face »

Adaptée du format néerlandais Nieuwe Buren, écrite par Lionel Bailliu (Soupçons) par Déborah Hadjedj (Renaissance(s), La Maison d’en face, série en 6x52 minutes, raconte l’histoire d’Eva ( Julie de Bona) et Yanis (Marc Ruchmann), qui emménagent dans un pavillon de banlieue, en quête d’un nouveau départ. Mais un soir, leur bébé d’un mois meurt subitement. Brisés, Eva et Yanis tentent de se reconstruire. Ils trouvent du réconfort auprès de leurs voisins d’en face, Lucie (Caterina Murino) et Stéphane (Thierry Neuvic). Elle est infirmière, il est flic. Un lien particulier va se nouer entre les deux couples, bien au-delà du raisonnable, jusqu’à un point de non-retour dont aucun ne sortira indemne. Un thriller hitchcockien, mâtiné de Desperate Housewives.

Courant 2022 sur M6

« Les Sentinelles », une série sur l’armée française

A l’instar de certains monuments du genre (Generation kill, Band of Brothers ou Warriors), la série Les Sentinelles, produite par Emmanuel Daucé et Antoine Szymalka pour Tétra Media Fiction/La Pépinière (Paris Police 1900, Irresponsable, Vernon Subutex) suit le destin de jeunes soldats engagés sur un théâtre de conflit contemporain. Cette fiction, écrite par Thibault Valetoux (Totems) et Frédéric Krivine (Un Village Français), raconte comment le 22e régiment d’infanterie de l’armée française tombe dans un guet-apens au Sahel. Les renforts tardent à venir et la situation s’embourbe. Dans cette vallée quasi désertique, à des milliers de kilomètres de chez eux et sous le feu ennemi, à quoi rêvent encore ceux qui s’étaient engagés quelques mois auparavant ? Et pourquoi l’avaient-ils fait ? Pour l’amour de la patrie et la défense de ses intérêts ou pour les voyages, le salaire et les fusils automatiques ? L’armée, une arène presque jamais abordée dans la fiction française, à l’exception de la série Loin de chez nous en 2016 sur France 4.

Courant 2022 sur OCS

Les personnes intersexes dans « La Meilleure moitié »

Après les luttes LGBT dans Les Engagés, France TV Slash s’intéresse à un groupe de personnes quasiment jamais représentées dans la fiction, les personnes intersexuées, qui représentent près de 1,7 % des naissances dans le monde, selon l’ONU. Le « i », trop souvent oublié, de l’acronyme LGBTI, « une communauté qui existe bel et bien et a besoin de représentations positives », rappelle l’ AJL. La Meilleure moitié suit l’arrivée dans un nouveau lycée de Sasha, une personne intersexe, c’est-à-dire que ses caractéristiques physiques ou biologiques ne correspondent pas aux définitions classiques de la masculinité et de la féminité. « Jusqu’à l’été dernier, elle était un garçon. Elle a un an pour découvrir qui elle est et pour choisir si elle va se faire opérer à la fin de l’année », indique le synopsis. Espérons que la série ne tombe pas dans les écueils habituels de la représentation des personnes intersexuées qui « demeure le plus souvent voyeuriste, exotisante et pathologisante », comme le souligne l’AJL.

Courant 2022 sur France TV Slash

Un voyage dans le temps avec « Vortex »

Un voyage dans le temps en six épisodes. Vortex, minisérie coécrite par Camille Couasse (Lupin) et Sarah Farkas (Nina) et dirigée par Slimane-Baptiste Berhoun (Mental, Les Engagés), d’après un concept de l’auteur de best-sellers Franck Thilliez, suit Ludovic (Tomer Sisley), capitaine de police judiciaire dans le Brest de 2025, qui a perdu il y a vingt-sept ans l’amour de sa vie, Mélanie (Camille Claris, vue dans La dernière vie de Simon). Mais soudain, grâce à une faille temporelle qui s’ouvre à l’intérieur d’une scène de crime reconstituée en réalité virtuelle, ils peuvent communiquer entre 1998 et 2025 ! Ludovic prévient Mélanie : elle va mourir dans 11 jours ! Mais la sauver d’une mort certaine, cela signifie que Ludovic risque de perdre sa vie au présent, celle qu’il a mis tant de temps à reconstruire : sa nouvelle femme, Parvana (Zineb Triki, Nadia dans Le Bureau des Légendes) et leur fils Sam… Pourra-t-il perturber sans risque le continuum espace-temps ?

Courant 2022 sur France 2

Les expériences troubles de « Syndrome E »

Adaptée du roman éponyme de Franck Thilliez, Syndrome E promet d’être le prochain grand succès policier de TF1. Alliant thriller et fantastique, cette minisérie en 6x52 minutes suit les investigations du commissaire parisien Franck Sharko (Vincent Elbaz), flic bourru et solitaire, et de l’inspectrice lilloise Lucie Hennebelle (Jennifer Decker, pensionnaire à la Comédie-Française) autour de la disparition mystérieuse d’enfants tandis qu’un vieux film des années 1960 provoque chez ceux qui le regardent des comportements étranges et dangereux. Leur enquête va surtout les conduire du Maroc au Canada pour faire la lumière sur de troubles expérimentations scientifiques. Une enquête dans un univers cauchemardesque, réalisée par Laure de Butler (La Promesse) et écrite par Mathieu Missoffe (Zone blanche) avec Emmanuelle Béart, Kool Shen, Michèle Bernier, Richard Bohringer, Bérengère Krief, et Dominique Blanc.

Courant 2022 sur TF1

L’aérobic et ses « Toutouyoutou »

Après 3615 Monique, OCS nous entraîne à nouveau dans les années 1980 avec Toutouyoutou, créée par Géraldine de Margerie et Maxime Donzel, le duo à l’origine de géniale pastille cinéma Tutotal sur Arte. Cette comédie suit Karine, 40 ans, mère de famille docile et discrète dans la région de Toulouse, berceau de l’aéronautique française, voit sa vie bouleversée par la découverte de l’aérobic et les cours prodigués par la charismatique Jane, tout droit débarquée de son Texas natal. Mais derrière les « Toutouyoutou » et les justaucorps fluo se cache une histoire bien plus complexe… qui mêle aérobic, espionnage, et aéronautique !

Courant 2022 sur OCS

Le règne de « Louis XXVIII »

A quoi ressemblerait la France si la monarchie n’avait jamais été abolie ? L’uchronie de 10 épisodes de 22 minutes Louis XXVIII, écrite par Géraldine de Margerie et Maxime Donzel, imagine une France actuelle toujours dirigée par un monarque. Quand un accident d’avion coûte la vie à toute la famille royale, Samia (Nadia Roz) apprend que son fils (Nils Othenin Girard), un adolescent immature et nigaud, est l’héritier du trône de France.

Courant 2022 sur France TV Slash