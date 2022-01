En 2022, il faudra dire adieu aux Pearson… La sixième et ultime saison de This Is Us débarque le 5 janvier sur MyCanal. La très attendue saison 2 d’Euphoria reviendra le 10 janvier, deux ans et demi après la saison 1 et un an après les deux épisodes spéciaux. The Marvelous Mrs Maisel fera son retour le 18 février après deux ans d’absence. Les aficionados d’Atlanta découvriront la saison 3, quatre ans après la précédente, le 24 mars aux Etats-Unis puis vraisemblablement sur Disney+ en France.

Sur Netflix, on découvrira la saison 2 de la Chronique des Bridgerton le 25 mars, la 4e de Stranger Things cet été, la 5e de The Crown en novembre, et on fera nos adieux (du moins sur le petit écran) au clan Shelby, avec la 6e et dernière saison de Peaky Blinders. Heureusement, le bienveillant Ted Lasso sera sur Apple TV+ pour nous requinquer, et la malveillante clique de The Boys saison 3 pour nous faire marrer.

L’année 2022 sera l’année des grandes sagas d’heroic fantasy avec Le Seigneur des anneaux, House of The Dragon, et Willow. Et aussi celles des grandes franchises : trois nouvelles séries Marvel sont attendues, deux nouvelles séries Star Wars et la saison 3 de The Mandalorian… L’année 2022 sera aussi celle des spin-off de films cultes comme Mr. and Mrs. Smith, American Gigolo ou Entretien avec un vampire. Voici les 22 nouvelles séries américaines les plus attendues de 2021, sélectionnées par 20 Minutes.

La saga épique « Le Seigneur des anneaux »

La série la plus chère de tous les temps, et sans nul doute l’une des plus attendues de l’année 2022 ! Située dans la Terre du Milieu et reprenant certains personnages emblématiques de la saga culte de J.R.R Tolkien, la série Le Seigneur des anneaux racontera des aventures inédites se déroulant lors du second âge, avant les événements des livres et de la trilogie de Peter Jackson. Au casting, Cynthia Addai-Robinson, vue dans Spartacus, Robert Amarayo, apparu dans Game of Thrones, et la Galloise d’origine suédoise Morfydd Clark, qui incarnera une jeune Galadriel.

Le 2 septembre 2022 sur Amazon Prime Video

Le justicier aux identités multiples « Moon Knight »

La série Marvel Studios Moon Knight, réalisée par Mohamed Diab et scénarisée par Jeremy Slatepar, a pour héros un justicier qui souffre d’un trouble dissociatif de l’identité. Ses multiples personnalités vont se retrouver embarquées dans une lutte sans pitié, sur fond d’Égypte moderne et antique.

Courant 2022 sur Disney+

La comédie d’action « Mr. and Mrs. Smith »

Un spin-off du film porté par Brad Pitt et Angelina Jolie, signé et interprété par Donald Glover, à qui l’on doit déjà Atlanta. Comme le film éponyme, la série Mr. and Mrs. Smith suit un couple de banlieusards mariés qui découvre qu’ils sont tous deux des assassins, chargés de s’entretuer. Initialement, Donald Glover était censé jouer aux côtés de Phoebe Waller-Bridge dans la série, mais la créatrice de Fleabag s'est désistée.

En décembre sur Amazon Prime Video

La minisérie musicale « Daisy Jones and the Six »

Le nouveau coup de cœur littéraire de Reese Witherspoon, produit par sa société Hello Sunshine. Daisy Jones and the Six, adaptation du roman à succès de 2019 du même nom de Taylor Jenkins Reed, suit l’ascension du groupe de rock fictif The Six et leur collaboration avec l’artiste solo Daisy Jones sur la scène du Los Angeles des années 1970 jusqu’à leur séparation brutale. Une histoire fictive inspirée par le légendaire groupe britannique Fleetwood Mac.

Courant 2022 sur Amazon Prime Video

« American Gigolo », la suite du film culte des années 1980

Une version contemporaine du film culte des années 1980 de Paul Schrader sur l’industrie du sexe. Dans la série American Gigolo, Jon Bernthal (vu dans The Walking Dead) reprend le rôle de Julian Kayne, joué par Richard Gere dans le fim d’origine. Dix-huit ans après avoir été emprisonné pour un meurtre qu’il n’a pas commis, cet ex-prostitué au service de femmes de la haute société est bien décidé à découvrir qui l’a piégé et à renouer avec Michelle, son grand amour. Une série écrite et réalisée par David Hollander (Ray Donovan) et produite par le légendaire Jerry Bruckheimer, déjà à la production du film de 1980 !

Courant 2022 sur Showtime

Le thriller psychologique « Anatomy of a Scandal »

Un scandale au sein de l’élite du Royaume-Uni. Anatomy of a Scandal, adaptation du best-seller de Sarah Vaughan de 2018 du même nom, suit Sophie Whitehouse, dont le mari James, ministre adjoint au Bureau de l’Intérieur, est accusé de viol par son assistante, Olivia. Une minisérie en 6 épisodes signée David E. Kelley (Big Little Lies) portée par Sienna Miller, Michelle Dockery (Downton Abbey) et Rupert Friend.

Courant 2022 sur Netflix

La série live action d’« Avatar, le dernier maître de l’air »

L’une des séries animées les plus appréciées de tous les temps va être adaptée en live action. Avatar, le dernier maître de l'air suit Aang et ses amis dans leur tentative de sauver le monde. Daniel Dae Kim, Ken Leung et Paul Sun-Hyung Lee, la star de Kim’s Convenience, prêteront leurs talents au projet.

Courant 2022 sur Netflix

Le remake du film « Entretien avec un vampire »

Déjà porté à l’écran en 1994 avec Tom Cruise, Brad Pitt et Kirsten Dunst dans les rôles principaux, le roman Entretien avec un vampire de la regrettée Anne Rice fait l’objet d’une nouvelle adaptation. La série en huit épisodes, créée par Rolin Jones, connu pour son travail sur Perry Mason sur HBO, suivra le destin de trois vampires – deux hommes et une femme. Vu que AMC a acquis les droits de tous les livres de la célèbre autrice, il s’agira probablement de la première d’une longue série d’adaptations de ses Chroniques des vampires et de La saga des sorcières.

Courant 2022 sur AMC

« House of the Dragon », le premier spin-off de « Game of Thrones »

Trois ans après la fin de Game of Thrones,House of the Dragon est l’adaptation du roman Feu et Sang de George R.R. Martin. Dix épisodes de ce préquel de la série culte de HBO sur la maison Targaryen ont d’ores et déjà été commandés. Son action se situera 300 ans avant la rébellion de Robert Baratheon, et s’intéresse aux ancêtres de Daenerys, et plus particulièrement à Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) et Daemon Targaryen (Matt Smith, vu dans The Crown), un couple incestueux (une tradition chez les Targaryen) qui devra lutter pour le pouvoir.

Courant 2022 sur HBO Max

La préquelle « Star Wars : Andor »

Diego Luna reprendra son rôle de personnage principal Cassian Andor dans la préquelle en 12 épisodes de Rogue One: A Star Wars Story. Dans cette série en prise de vues réelles Star Wars : Andor, cinq ans avant la périlleuse mission sur la planète tropicale Scarif, Cassian Andor participe comme espion aux prémices de la résistance contre l’Empire galactique, au sein de l’Alliance rebelle.

Courant 2022 sur Disney+

L’adaptation du jeu video « The Last of Us »

Une série très attendue par les fans de la franchise vidéoludique ! L’adaptation sérielle du jeu vidéo The Last of Us, confiée par HBO à Craig Mazin, le créateur de la série Chernobyl, mettra en scène Bella Ramsey (Lyanna Mormont dans Game of Thrones) et Pedro Pascal (The Mandalorian) dans les rôles de Ellie et Joel, les survivants d’une pandémie, dans un monde postapocalyptique. Joel est chargé d’escorter la jeune Ellie jusqu’au laboratoire des Lucioles, pour créer un remède potentiel contre l’infection qui ravage le monde, un mal contre lequel Ellie est immunisée.

Courant 2022 sur HBO Max

Le coupable idéal de « The Staircase »

Une version fiction du célèbre true crime stories du même nom. La série The Staircase est centrée sur Michael Peterson, un homme accusé du meurtre de sa femme en 2001. Michael Peterson a prétendu que sa compagne était morte en tombant dans les escaliers, mais la police le soupçonne de l’avoir assassinée et d’avoir maquillé la scène pour faire passer son crime en accident. La série sera servie par un casting cinq étoiles : Colin Firth, Toni Collette, Parker Posey, Juliette Binoche, Rosemarie DeWitt et Sophie Turner.

Courant 2022 sur HBO Max

Les explorateurs de « Vikings : Valhalla »

Cent ans après les aventures de Ragnar Lothbrok et de ses descendants, Vikings : Valhalla met en scène les aventures des vikings les plus célèbres de l’histoire. La série suivra notamment Leif Erikson (Sam Corlett, vu dans Les Nouvelles Aventures de Sabrina), un explorateur islandais des Xe et XIe siècles, qui serait le premier Européen à avoir découvert le continent nord-américain ou encore Guillaume le Conquérant.

Courant 2022 sur Netflix

Le drame survivaliste « Yellowjackets »

Yellowjackets est l’une des pépites de la fin d’année 2021 aux Etats-Unis ! Cette création, signée Ashley Lyle et Bart Nickerson (un couple de producteurs qui a fait ses armes sur Narcos), est une adaptation libre et d’un point de vue féminin de Sa Majesté des mouches de William Golding. Cette série portée par Juliette Lewis et Christina Ricci suit des femmes qui ont survécu à un crash d’avion au milieu des années 1990. Une série entre Lost et Cannibal Holocaust !

Courant 2022 sur Canal+

Les arnaques de « Inventing Anna »

Un an après l’immense succès de La Chronique des Bridgerton, Shonda Rhimes s’apprête à dévoiler sa deuxième série pour Netflix. Inventing Anna revient sur l’histoire à peine croyable d’Anna Sorokin, dite Anna Delvey (Julia Garner, Ozark), fille d’immigrés russes en Allemagne qui, alors âgée de 27 ans, a dupé la jeunesse dorée de Manhattan en se faisant passer pour une riche héritière, leur soutirant des centaines de milliers de dollars entre 2016 et 2017.

Le 1er février sur Netflix

« Suspicion », un thriller porté par Uma Thurman

Une adaptation de la série israélienne False Flag. Suspicion suit le kidnapping du fils d’une influente femme d’affaires américaine dans un hôtel à New York. Très vite, les accusations se portent sur quatre citoyens britanniques apparemment ordinaires, qui se trouvaient dans cet hôtel la nuit de l’enlèvement. S’ensuit un jeu du chat et de la souris des deux côtés de l’Atlantique où ils tentent d’échapper à la National Crime Agency britannique et au FBI afin de prouver leur innocence. Kunal Nayyar (The Big Bang Theory), Noah Emmerich (The Americans), Georgina Campbell (Black Mirror), Tom Rhys-Harries (White Lines) donneront la réplique à Uma Thurman.

Le 4 février sur Apple TV+

« Punk is not dead » dans « Pistol »

Pistol dévoile une facette inattendue et fascinante d’un groupe mythique punk, des HLM de West London à la célèbre boutique SEX de Vivienne Westwood et Malcolm McLaren située sur Kings Road, en passant par le scandale mondial de la sortie de Never Mind theBollocks, souvent cité comme l’un des albums incontournables de l’histoire du rock. La série est inspirée de Lonely Boy : Tales from a Sex Pistol (2018), l’autobiographie du légendaire guitariste des Sex Pistols, Steve Jones.

Courant 2022 sur Disney+

L’ascension et la chute de « The Dropout »

Produite par Searchlight Television et 20th Television, la série s’inspire du podcast éponyme d’ABC News, consacré à l’ascension et la chute spectaculaires d’Elizabeth Holmes (interprétée par Kate McKinnon) et de son entreprise, Theranos. Cette série en huit épisodes montrera comment la plus jeune milliardaire au monde – que l’on surnommait la prochaine Steve Jobs – a tout perdu du jour au lendemain. Sous l’égide de la showrunner Liz Meriwether, on retrouvera à la production Kate McKinnon, Rebecca Jarvis, Taylor Dunn et Victoria Thompson.

Courant 2022 sur Disney+

Focus sur « Obi-Wan Kenobi »

Après le succès de The Mandalorian et le lancement du Livre de Boba Fett, la 3e série en live action Star Wars s’intéresse à l’un des personnages les plus emblématiques de la saga intergalactique, Obi-Wan Kenobi. Dix ans après la prélogie, Ewan McGregor retrouve le rôle légendaire du chevalier Jedi qu’il interprétait déjà dans la prélogie Star Wars, tout comme Hayden Christensen reprendra le costume de Dark Vador. Lucasfilm a confié la réalisation de la série à Deborah Chow, qui a signé plusieurs épisodes de The Mandalorian.

Courant 2022 sur Disney+

La sitcom « How I Met Your Father »

Après neuf saisons, on avait fini par apprendre comment Ted, le héros de How I Met Your Mother, avait rencontré la mère de ses enfants… Dans ce reboot de la sitcom culte des années 2000, How I Met Your Father, le spin-off de How I Met Your Mother reprend le format et le pitch de la sitcom de 2005 pour raconter aux téléspectateurs comment Sophie a rencontré le père des siens. Kim Catrall, qui a refusé de participer au revival de Sex and the City, est ici la narratrice, nommée Sophie, tandis qu’Hillary Duff incarne Sophie jeune en 2022.

Sur Hulu le 28 janvier

Une nouvelle quête pour « Willow »

Willow fait partie de ces films des années 1980 que l’on se repassait en boucle enfants, avec L’Histoire sans fin, les Indiana Jones, Les Goonies ou les Star Wars… George Lucas était d’ailleurs à l’origine de ce film d’heroic fantasy avec Warwick Davis et Val Kilmer, sous la direction de Ron Howard. Trente-quatre ans plus tard, Warwick Davis reprend son rôle et donnera la réplique à Ruby Cruz (Mare of Easttown), Erin Kellyman (Falcon et le Soldat de l’hiver), Ellie Bamber (The Serpent), Tony Revolori (Spider-Man : No Way Home), Amar Chadha Patel (The Thid Day) et Dempsey Bryk (The Birch). Dans cette série, Willow prêtera main-forte à une princesse dans sa quête pour sauver son frère jumeau.

Courant 2022 sur Disney+

La super-héroïne avocate « She-Hulk »

She-Hulk, série écrite par Jessica Gao et réalisée par Kat Coiro et Anu Valia, met en scène Jennifer Walters (Tatiana Maslany), alias la super-héroïne et avocate spécialisée dans les affaires concernant les super-héros She-Hulk, la cousine de Bruce Banner dont elle avait reçu le sang (et du même coup ses pouvoirs) à la suite d’une fusillade. On retrouvera à ses côtés une multitude de personnages Marvel, dont Hulk (Mark Ruffalo) et l’Abomination (Tim Roth).

Courant 2022 sur Disney+