Netflix ne l’a pas encore officiellement renouvelée. Mais Hwang Dong-Hyuk, le créateur de la série à succès Squid Game, a confirmé qu'elle aurait bel et bien droit à une saison 2. Et dans cette nouvelle salve d’épisodes, Seong Gi-hun, le gagnant de la compétition sanglante, pourrait basculer du côté obscur de la force.

Si dans la saison 1, l’humanité du protagoniste est vue « à travers certaines situations » et « de manière passive », ce ne sera plus le cas ensuite, a expliqué le scénariste sud-coréen mardi à Entertainment Weekly, lors d’un panel virtuel.

« Je pense que dans la deuxième saison, ce qu’il a appris à travers les jeux sera utilisé d’une manière plus proactive. Et en même temps, en ce qui concerne l’agent masqué, ce dernier est devenu comme Dark Vador, alors qu’il avait gagné le jeu. Certains finissent comme des Jedi et d’autres comme Dark Vador. Je pense que Seong Gi-hun va peut-être arriver à un point critique et devra faire face à un même genre de test », a-t-il expliqué au magazine américain.

Vue par 111 millions de foyers

Mêlant allégorie sociale et violence extrême, Squid Game met en scène des personnages issus des franges les plus marginalisées de Corée du Sud, dont un migrant indien et un transfuge nord-coréen, participant à des jeux d’enfants traditionnels afin de remporter 45,6 milliards de wons (33 millions d’euros).

La juxtaposition des passe-temps enfantins et leur conséquence fatale, avec une production léchée et une scénographie somptueuse, a conquis un très large public à travers le monde, la série caracolant en tête des classements sur Netflix dans plus de 80 pays.

En moins de quatre semaines, Squid Game avait été vue par 111 millions de foyers abonnés, un record pour un démarrage de série sur la plateforme, avait indiqué au mois d’octobre le groupe.