Il met Le Panier au panier ! Avy Marciano, qui campe Sacha Malkavian dans Plus Belle La vie depuis 2011, a expliqué ce lundi pourquoi il quittait le feuilleton quotidien de France 3, dans une interview accordée à Télé Star.

« J’ai toujours pensé que la vie d’un personnage ne pouvait pas durer indéfiniment. Avant que ça tourne en rond, j’ai pris la décision de partir », explique-t-il.

Son départ aura lieu au terme de l’arche dans laquelle Marseille et toute la France sont victimes d’une coupure d’électricité géante dans laquelle son personnage est impliqué. Des intrigues qui n’ont pas toujours été à la hauteur des attentes du comédien : « Je pense que nous sommes passés à côté de ce personnage… Sacha manquait d’action. Son évolution était un peu redondante. Je ne me retrouvais plus dans ce personnage. Les auteurs ne me mettaient plus en avant. »