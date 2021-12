C’est l’une des séries les plus attendues de cette fin d’année ! La série d’aventures Le Tour du Monde en 80 jours, création des britanniques Ashley Pharoah et Caleb Ranson, sera lancée sur France 2 le lundi 20 décembre en prime time. Les trois premiers épisodes de cette production de l’Alliance des chaînes publiques européennes sur les huit que compte la série seront diffusés lors de cette soirée inaugurale. Une version modernisée du chef-d’œuvre de Jules Verne.

Dixième adaptation audiovisuelle de l’œuvre mythique de 1872, ce Tour du monde en 80 jours revisité met en scène l’excellent David Tennant (Doctor Who, Broadchurch) dans la peau du gentleman Phileas Fogg, aux côtés du Français Ibrahim Koma dans le rôle de son fidèle serviteur français, Jean Passepartout.

Cette nouvelle mouture s’autorise de nombreuses libertés. L’Allemande Leonie Benesch incarne ainsi Abigail Fix, la fougueuse journaliste qui remplace le policier imaginé par Jules Verne. Outre la modernisation des personnages, cette version a aussi la bonne idée de moquer les scories du colonialisme et ethnocentrisme de l’œuvre parue au XIXe siècle.

« Voyage au centre de la Terre » bientôt adapté

Phileas Fogg parviendra-t-il au bout de son pari ? Pas si sûr, puisqu’une saison 2 vient d’ores et déjà d’être commandée, de même qu’une adaptation d’un autre livre de Jules Verne.

« Nous avons adoré travailler sur la suite du Tour du monde en 80 jours et maintenant nous sommes ravis d’apporter ce même mélange d’humour et d’émotion pour Voyage au centre de la Terre, qui offrira une mise à jour avec une touche fraîche et moderne à un autre des romans bien-aimés de Jules Verne », a déclaré le producteur Simon Crawford Collins.