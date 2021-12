Les plans galères, foireux, à trois, drague et cul, c’est fini. Il y a un an, on apprenait que Plan Cœur aurait le droit à une troisième et dernière saison sur Netflix. On sait désormais que les derniers épisodes seront disponibles à partir du 1er janvier. À quelques jours de la conclusion de la série française, la plateforme de streaming en a dévoilé la bande-annonce.

Toutes les bonnes choses ont une fin.



Plan Cœur saison finale, le 1er janvier. pic.twitter.com/rArkMiEBPb — Netflix France (@NetflixFR) December 4, 2021

En moins de deux minutes, Netflix semble avoir spoilé pas mal d’éléments de la saison à venir. La bande d’amis est séparée en deux à cause de Charlotte qui s’est mise en couple avec Max, alors qu’il est l’ex d’Elsa. Pour l’instant, vous suivez ? Max, justement, va présenter sa candidature à l’élection du maire du neuvième arrondissement. Cette décision lui permettra de se remettre en question et de découvrir le féminisme, un concept qui lui était inconnu jusque-là.

Arielle Dombasle en guest

Du côté d’Elsa, il sera question de maternité. « On élèvera un enfant, je te promets », lui dit le personnage de Julio. Les six potes font leur retour et, pour leurs adieux à la série, seront accompagnés d’un visage que l’on n’avait encore jamais vu au casting, celui d’Arielle Dombasle. La chanteuse et comédienne devrait venir en aide à Max (oui, encore lui) afin de dégonfler son ego de mâle alpha. On n’avait pas dit qu’on arrêtait les plans foireux ?