Ceux qui connaissent son œuvre savent que tout peut arriver dans son univers. Dans Nona et ses filles, diffusé ce jeudi à 20h55 sur Arte et disponible sur Arte.tv, Valérie Donzelli met en scène Miou-Miou dans le rôle de Nona, une septuagénaire féministe vivant sa vie à plein tube au cœur de la Goutte d’Or à Paris entre le planning familial qu’elle gère et son amoureux André (Michel Vuillermoz). Alors qu’elle s’apprête à célébrer les 44 ans de ses triplées Gabrielle (Clotilde Hesme), Emmanuelle ( Virginie Ledoyen) et George (Valérie Donzelli), elle apprend incrédule qu’elle est enceinte à 70 ans ! Le point de départ d’un conte féministe aussi surréaliste que drôle, tendre et touchant sur la maternité et le combat des femmes pour le droit à disposer de leur corps.

« J’avais envie de raconter la relation entre une mère et ses filles, avec l’idée que les filles reviendraient vivre chez leur mère, explique Valérie Donzelli, cocréatrice et réalisatrice de la série, que 20 Minutes a rencontrée au festival Séries Mania. L’idée de la grossesse était farfelue, et en même temps, cela pouvait être drôle. Cela interroge sur la question de la maternité comme un superpouvoir et un "superpoison". »

Et d’expliquer son appétence pour les situations un peu loufoques : « J’aime beaucoup m’amuser, être un peu décalé et faire un pas de côté vers le burlesque parce que cela met un voile de pudeur sur ce que l’on raconte. » « Valérie maîtrise très bien ce mélange du réel et de la fiction », abonde Virginie Ledoyen.

Une « actrice qui incarne cette liberté féministe » des années 1970

L’héroïne des Valseuses est impeccable et crédible dans ce rôle de cette matriarche féministe qui tombe enceinte à 70 ans alors qu’elle n’a pas de désir d’enfant. « Et que son amoureux n’est pas le géniteur alors qu’elle ne l’a jamais trompé », précise l’actrice. « Miou-Miou à travers sa filmographie est une actrice qui incarne cette liberté féministe et le militantisme de cette époque », poursuit Valérie Donzelli, qui cherchait pour sa Nona, « une actrice connue de tous les Français, une icône » mais dont « la célébrité disparaît derrière les rôles. »

A la découverte de la grossesse de leur mère, Gabi, Manu et George, les filles de Nona, inquiètes pour sa santé, vont se réinstaller dans l’appartement de leur mère, « un endroit dans lequel on a envie de vivre, un endroit chaleureux, un refuge, c’est un peu le ventre de Nona, l’endroit où elle a toujours vécu », relate la réalisatrice.

Une intrusion que Nona va avoir du mal vivre. « Elle ne veut pas être sous surveillance constante. Tout cela l’étouffe par rapport à sa liberté et tout ce qu’elle a toujours prôné », analyse Miou-Miou.

Une série qui raconte « la relation entre les femmes »

« Chacune des filles est un peu Nona, et en même temps, elles se sont construites un peu en opposition à elle », note Valérie Donzelli. Gabi est devenue une sexologue réputée : « Gabrielle est la révoltée, partie très tôt de chez elle, en conflit avec sa mère. C’est peut-être celle qui lui ressemble le plus dans son côté colérique, un peu soupe au lait », poursuit la réalisatrice.

Manu a une vie bien rangée. « Elle est rentrée dans un schéma. Elle est très heureuse, mariée, avec ses cinq enfants, résume Virginie Ledoyen. Cette grossesse va être un moyen pour elle d’aller vers sa mère. »

George bûche encore à 44 ans sur sa thèse. « George aurait voulu avoir toute l’attention, c’est celle qui veut rester la petite fille de sa mère, celle qui ne part pas », commente Valérie Donzelli.

Les filles de Nona font preuve d’une grande sororité, un thème « important » pour la réalisatrice : « J’ai été marquée par Thelma et Louise, par Hannah et ses sœurs, par des films qui racontent la relation entre les femmes, une relation de solidarité, d’écoute, de gentillesse, de générosité. Je suis très entourée de femmes, j’avais envie de dire que cela existait. » « Les grandes amitiés ne sont pas réservées aux hommes, nous ne sommes pas que de grandes rivales narcissiques qui se tirent la bourre en permanence ! », renchérit Virginie Ledoyen.

Cette sororité est aussi perceptible côté coulisses. Valérie Donzelli ne manque pas de citer sa coscénariste, Clémence Madeleine-Perdrillat. Virginie Ledoyen confie : « Valérie pourrait me demander n’importe quoi, ce qu’elle ne fait pas… C’est une cinéaste, une actrice et une femme que j’adore » tandis que Miou-Miou salue la « liberté énorme » de la réalisatrice.

Une série qui n’est pas pour autant « un pamphlet anti-mecs »

Les hommes ne sont pourtant pas en reste dans Nona et ses filles. Le sémillant Michel Vuillermoz forme à l’écran un couple attachant avec Miou-Miou. « Je trouvais cela beau de raconter qu’un homme peut être vulnérable quand il est amoureux. La vie ne s’arrête pas à 40 ou 50 ans. Je trouvais aussi beau de raconter une histoire d’amour sincère d’une femme de 70 ans », souligne Valérie Donzelli.

L’acteur allemand Barnaby Metschurat incarne un sage-femme homme très éclairé. Son personnage, « Paou représente une forme de virilité un peu d’aujourd’hui, contemporaine », selon la créatrice. Christopher Thompson campe Emmanuel, l’époux de Manu, « qui l’emmène en vacances quand elle est fatiguée », rit Virginie Ledoyen.

La série n’est pas « un pamphlet anti-mecs, salut elle. On n’est pas dans un procès où la sororité ne serait que l’expression de la colère qu’on aurait envers les hommes. Et c’est pour cela qu’elle fonctionne. »

En revanche, sous ses faux airs de fable joyeusement bordélique, Nona et ses filles est un puissant hymne à la liberté des femmes et au droit à disposer de leurs corps. « Les combats des années 1970 perdurent. On se bat pour les mêmes choses. L’avortement est remis en question dans pas mal de pays. L’égalité des salaires, ce n’est pas toujours le cas. La question des violences faites aux femmes, on ne va même pas s’étendre là-dessus », conclut Valérie Donzelli.