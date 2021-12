« Le Code », une série judiciaire française à l’américaine

Après l’ordre, la loi ! Stéphane Drouet et Lionel Olenga, les producteurs de Cherif, lancent ce mercredi à 21h05 sur France 2 une série judiciaire en six épisodes intitulée Le Code, qui met en scène un cabinet d’avocats lillois. A la manière des séries procédurales américaines, chaque épisode traite d’une affaire : « A la base du projet Le Code, il y a un désir commun : proposer un divertissement populaire mettant en scène le système judiciaire français, un univers finalement peu connu des téléspectateurs tant l’imagerie américaine s’est imposée dans notre inconscient collectif », écrivent Lionel Olenga, Nicolas Robert et Cécile Even, les créateurs de la série, dans leur note d’intention. Comment Le Code, tout en évitant les poncifs et les accumulations de références à la procédure anglo-saxonne, s’empare des codes des séries judiciaires à l’américaine ?

« L’idée était de faire une série judiciaire avec des procès, avec des situations d’avocats qui puissent avoir des cas de conscience, où l’on puisse discuter de la différence entre le droit et la morale, et en même temps de réussir à faire un divertissement », résume Lionel Olenga, créateur de la série que 20 Minutes a rencontré lors d’une table ronde à Séries Mania.

Un héros qui peut mourir d’une minute à l’autre

Dans Le Code, Daniel Njo Lobé, récompensé du prix du meilleur acteur au festival Séries Mania pour ce rôle, campe Idriss Toma, 46 ans, l’avocat parisien des riches et des puissants, dont la vie bascule lorsqu’il est victime d’une tentative de meurtre.

Il en réchappe, mais un éclat de balle inopérable peut désormais lui être fatal à tout moment. « A la suite de cela, il va repenser sa vie, son rapport à la vie, à la mort, à la famille », résume Daniel Njo Lobé. « On a fait le choix de rentrer dans la série par les personnages », commente Lionel Olenga.

Sur le plan personnel, il tente de nouer de meilleures relations avec sa fille Chloé (Wendy Nieto). Sur le plan professionnel, Idriss Toma décide de revenir exercer à Lille, sa ville natale, où il « monte un cabinet avec deux femmes fortes », Nadia Ayad (Naidra Ayadi), une avocate engagée et Jeanne Vanhoven (Christiane Millet), une ancienne gloire du barreau déjantée. Surtout, Idriss « devient plus humble et plus à l’écoute », et met son expertise et son talent au service de ceux que la machine judiciaire menace d’écraser.

Une structure procédurale à l’américaine

Dans cette série chorale, chaque épisode traite d’un cas, porté par un guest comme Annelise Hesme, Grégoire Bonnet ou Jérôme Bertin. Chaque affaire fait miroir avec l’un des personnages et ses convictions, et avec la société française.

« Le cabinet permet de revenir sur des problématiques. L’épisode 3 de la saison 1 traite d’un viol. Si nous avons d’autres saisons, l’idée est de pouvoir revenir sur ce sujet-là avec un autre avocat. Qui dit un autre avocat, dit forcément un point de vue, une attitude et des questionnements différents », détaille Lionel Olenga.

Une structure qui s’inspire des grandes séries judiciaires américaines. « J’ai commencé sur Avocats et associés. Je suis très fan des séries judiciaires de David E. Kelley », explique Lionel Olenga. A côté des séries policières, la série judiciaire fait figure de parent pauvre de la fiction française. « Aux Etats-Unis, aucune chaîne n’a pas sa ou ses séries judiciaires », rappelle le scénariste.

Des codes américains adaptés à la justice française

Des séries que l’équipe derrière Le Code a vues et a intégré les codes. Comme dans Hill Street Blues ou La Loi de Los Angeles (LA Law) de Steven Bochco, chaque épisode du Code s’ouvre sur un brief du cabinet sur les cas à venir. A la manière de New York, police judiciaire (Law and Order), la franchise de Dick Wolf, chaque épisode montre comment les rouages du système judiciaire peuvent compliquer une affaire. Le décor du cabinet du Code rappelle celui du cabinet Donnell et Associés dans The Practice de David E. Kelley.

La série française se veut aussi fidèle au système hexagonal. « Nous avons assisté à des procès, eus des conseillers techniques et on connaît bien cet univers », explique Lionel Olenga. Victoires ou défaites, « les procès sont des grands huit émotionnels », estime le scénariste, ponctués par la complicité entre les avocats et quelques touches d’humour. « Un divertissement sociétal », selon les mots de la direction de la fiction de France Télévisions.