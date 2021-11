Salto, MyCanal, Arte.tv, OCS, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple + et encore Starzplay… En plus de toutes les chaînes de télévision ! Face à cette offre sérielle gargantuesque, vous n’arrivez plus à suivre ? 20 Minutes sélectionne chaque mois pour vous le meilleur des nouveautés séries qui sortent en France et vous livre le calendrier (régulièrement mis à jour) des dates de diffusion ou de mise en ligne des nouveautés séries ou nouvelles saisons de vos fictions préférées.

Les séries à ne pas rater en décembre

« And Just Like That », la suite de « Sex and the City »

Avec le final de La Casa de Papel, les saisons 2 de The Witcher, The Great ou encore Emily In Paris et la saison 4 de Cobra Kaï, le menu des fêtes de fin d’année s’annonce particulièrement copieux côté séries, mais nul doute que la suite de Sex and the City fera événement, tout comme celle de Dexter : New Blood, attendue en France le 16 décembre sur Canal+. Dans ce nouveau chapitre intitulé And Just Like That, les bien-aimées Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) et Charlotte York (Kristin Davis) reviennent sur nos écrans, mais sans Samantha Jones (Kim Cattrall). Les trois new-yorkaises seront accompagnées de nouvelles recrues comme Sara Ramírez (Callie Torres dans Grey’s Anatomy), Sarita Choudhury (Mira Berenson dans Homeland) et Nicole Ari Parker (Giselle Sims-Barker dans Empire). D’autres personnages de la série originale devraient faire leur apparition. Cette nouvelle saison, qui compte 10 épisodes, montrera comment le trio évolue à la cinquantaine. Un revival pour le pire ou le meilleur ? Réponse le 9 décembre sur HBO Max aux Etats-Unis et le 10 décembre en France sur Salto !

« Le livre de Boba Fett », la nouvelle série en live action « Star Wars »

Il y a bien longtemps que les fans de Star Wars rêvent de voir le chasseur de prime au premier plan. Quelle ne fut pas leur joie de découvrir dans la scène post-générique de la saison 2 de The Mandalorian que le « fils » (en réalité, un clone non altéré) de Jango Fett aurait droit à sa propre aventure ! Dans cette deuxième série dérivée en live action Star Wars, Le livre de Boba Fett, lancée le 29 décembre sur Disney+, le légendaire chasseur de prime (Temuera Morrison) et la mercenaire Fennec Shand (Ming-Na Wen) reviennent au milieu des dunes de Tatooine pour y revendiquer le territoire autrefois occupé par Jabba le Hutt et son syndicat du crime. Entre SF et film de gangsters, une plongée dans les bas-fonds intergalactiques qui devraient ravir les déçus de l’annulation de Star Wars Underworld, l’ambition projet de série de George Lucas décrite comme un croisement entre Deadwood et Le Parrain.

« The Silent Sea », un Kdrama dans l’espace

Après le succès phénoménal de Squid Game, au pied du sapin, le premier k-drama spatial produit par Netflix. Dans la série coréenne The Silent Sea, disponible le 24 décembre sur la plateforme de Los Gatos, les stars de Squid Game (Heo Sung-tae et Gong Yoo) et de Sense 8 (Bae Doona) embarquent pour une périlleuse mission sur une station de recherche abandonnée sur la Lune. Objectif du groupe d’astronautes ? Explorer la base pour trouver un échantillon qui pourrait détenir la clé de survie de la Terre et des humains qui souffrent du manque d’eau et de nourriture. Une série réalisée par le jeune Choi Han Yong, qui adapte ici son court métrage The Sea of Tranquility (2014) et signée par Park Eun Kyo, scénariste qui a écrit le script de Mother de Bong Joon Ho.

« Sissi », une nouvelle version de la vie d’Élisabeth de Bavière

Une série qui casse le mythe dès le premier plan ! Sissi, série allemande présentée en avant-première mondiale lors de la dernière édition de CanneSeries et disponible courant décembre sur Salto avant sa diffusion sur TF1, revient sur la vie d’Élisabeth de Bavière, devenue impératrice d’Autriche. Soixante-cinq ans après la trilogie devenue culte d’Ernst Marischka et avant la minisérie de Netflix, The Empress, cette version montre une héroïne beaucoup plus moderne et plus pop et une histoire d’amour beaucoup plus tumultueuse que le conte de fées popularisé par Romy Schneider. « Sissi est une histoire intemporelle, une jeune femme qui lutte pour son indépendance dans un environnement plutôt hostile. Il semble que l’histoire se répète. Aujourd’hui, elle pourrait être interviewée par Oprah Winfrey », a ironisé Moritz von Kruedener, directeur général de la production Beta Film, qui a vendu la série à TF1. Dans le rôle-titre, l’Américano-suisse Dominique Devenport ne démérite pas en succédant à l’icône Romy Schneider, tandis que l’Allemand Jannik Schümann incarne son mari Franz Joseph Ier, empereur d’Autriche. Une deuxième saison de Sissi a d’ores et déjà été confirmée outre-Rhin.

« Starstruck », une comédie romantique rafraîchissante

Un petit délice pour les fêtes de fin d’année à déguster entre deux parts de Love Actually ! Avec Starstruck, diffusée en décembre sur Canal+, la Néo-zélandaise Rose Matafeo, révélation venue du stand-up, propose un Notting Hill 2.0, où les rôles sont inversés. La série suit la pétulante Jessie, jeune expatriée néo-zélandaise à Londres, qui jongle entre deux jobs, celui de babysitter et celui de guichetière à la billetterie d’un cinéma de quartier. Sa vie se complique un peu plus lorsqu’elle découvre que Tom (Nikesh Patel), le mec avec qui elle a passé la nuit du Nouvel An, est une immense star de cinéma… Une comédie romantique drôle, rafraîchissante et réussie qui a d’ores et déjà été renouvelée pour une deuxième saison !

Le calendrier des diffusions en France

Mercredi 1er décembre

Le Code, saison 1, à 21h05 sur France 2

Perdu dans l’espace Lost in Space, saison 3, Netflix

The Big Leap, saison 1, un nouvel épisode chaque mercredi, Disney+

Où est Charlie ?, saison 2, Amazon Prime Video

The Good Doctor, saisons 1 à 4, Salto

Raising Hope, saisons 1 à 4, Disney+

Les aventures de Mickey et ses amis !, saison 1, Disney+

Jeudi 2 décembre

Nona et ses filles, minisérie, les jeudis jusqu’au 16 décembre à 20h55 sur Arte et en intégralité sur arte.tv

Coyotes, minisérie, Netflix

Vendredi 3 décembre

La Casa de Papel, saison 5, volume 2, Netflix

Superman & Lois, saison 1, Salto

Harlem, saison 1, Amazon Prime Video

The Split, saisons 1 et 2, Arte.tv

Samedi 4 décembre

Tara Duncan, saison 1, à 9h sur Disney Channel

Marvel les Agents du S.H.I.E.L.D, 7e et ultime saison, à 20h55 sur Série Club

Dimanche 5 décembre

Perfect Life, saison 2, à 23h15 sur Téva

Angela Black, minisérie, OCS

Wellington Paranormal, saison 1, à 21h sur Syfy

Lundi 6 décembre

La meilleure version de moi-même, minisérie, à 21h05 sur Canal+

Camping Paradis, épisode inédit « Les bleus font du ski », à 21h05 sur TF1

Mardi 7 décembre

Un mètre vingt, minisérie, sur arte.tv/unmetrevingt, YouTube et les plates-formes vidéo 360 et VR

Le Voyageur, épisode inédit, à 21h05 sur France 3

L’homme que j’ai condamné, minisérie, à 21h05 sur M6

Mercredi 8 décembre

Mixed-ish, saisons 1 et 2, Disney+

American Dad, saisons 1 et 2, Disney+

Ainsi soient-ils, saisons 1 à 3, Disney+

Titans, saison 3, Netflix

Jeudi 9 décembre

Batwoman, saison 2, 2 épisodes tous les jeudis à 20h55 sur Warner TV

Vendredi 10 décembre

Prime Video Club, jusqu’au 12 décembre, au 30, Place de la Madeleine, dans le 8e arrondissement de Paris

The Expanse, saison 6, Amazon Prime Video

Diana Boss, saison 1, France.tv Slash

Occupied, saisons 1 et 2, Arte.tv

Les petits meurtres d’Agatha Christie 70’s, épisode inédit « Le Vallon », à 21h05 sur France 2

And Just Like That, minisérie, Salto

Aranyak, saison 1, Netflix

How To Ruin Christmas, saison 2, Netflix

Mardi 14 décembre

Alex Rider, saison 2, OCS

Notre grande famille, saison 4, Netflix

Mercredi 15 décembre

Élite : Histoires Courtes, Phillipe Caye Felipe, Netflix

Dr. Harrow, saison 3, Disney+

Malcolm, saisons 1 à 5, Disney+

Esprits criminels : Unité sans frontières, saisons 1 à 2, Disney+

Pyjamasques, saison 4, Disney+

The Fosters, saison 2, Disney+

Superstore, saison 6, Netflix

Jeudi 16 décembre

Young Justice : Phantoms, saison 4, Toonami

Le mystère Kendrick, saison 1, à 21h05 sur TF1

Dexter : New Blood, saison 1, deux épisodes les jeudis à 21h sur Canal+ et disponible sur MyCanal

Vendredi 17 décembre

The Witcher, saison 2, Netflix

Decoupled, saison 1, Netflix

Scènes de la vie conjugale, minisérie, Arte.tv

Les petits meurtres d’Agatha Christie 70’s, épisode inédit « Mourir sur scène », à 21h05 sur France 2

With Love, saison 1, Amazon Prime Video

Dimanche 19 décembre

The Great, saison 2, Starzplay

What Happened in Oslo, saison 1, Netflix

Lundi 20 décembre

Élite : Histoires Courtes, Samuel Omar, Netflix

Liar, saison 1, à 20h55 sur Série Club

Mardi 21 décembre

Most Wanted Criminals, saison 2, à 20h55 sur Série Club

Being the Ricardos, biopic réalisé par Aaron Sorkinsur les acteurs et producteurs de séries Lucille Ball et Desi Arnaz, les stars de la sitcom culte des années 1950 I Love Lucy, Amazon Prime Video

Mercredi 22 décembre

Emily in Paris, saison 2, Netflix

Les années coup de cœur, saison 1, un nouvel épisode chaque mercredi, sur Disney+

Le monde de Bingo et Rolly, saison 2, Disney+

The Last O.G, saison 4, Warner TV

Jeudi 23 décembre

Missions, saison 3, à 20h40 sur OCS Max et en intégralité à la demande sur OCS

Élite : Histoires Courtes, Patrick, Netflix

Vendredi 24 décembre

The Silent Sea, saison 1, Netflix

Fanny et Alexandre, minisérie, Arte.tv

Mardi 28 décembre

La Corde, minisérie, Arte.tv

Mercredi 29 décembre

Le Livre de Boba Fett, Disney+

Complètement à cran, saison 1, Netflix

Jeudi 30 décembre

Les hautes herbes, minisérie, Arte.tv

Kitz, saison 1, Netflix

Vendredi 31 décembre

Cobra Kaï, saison 4, Netflix

Ne t’éloigne pas (Stay Close), saison 1, Netflix

Younger, saisons 1 à 7, Salto