Les plateformes misent beaucoup sur la fantasy, espérant retrouver un peu de la magie du succès phénoménal de Game Of Thrones. Netflix a dégainé The Witcher, adaptation de La Saga du Sorceleur d’Andrzej Sapkowski et prépare celle des œuvres de CS Lewis, Les Chroniques de Narnia. Après avoir porté à l’écran la trilogie de Philip Pullman His Dark Materials : À la croisée des mondes, HBO va montrer en 2022 le préquel de House of the Dragon. Disney+ compte en 2022 sur Willow, la série dérivée du film culte des années 1980.

Avant la future adaptation du Seigneur des anneaux et le projet de reboot de Conan le Barbare, Amazon Prime Video dévoile ce vendredi les trois premiers épisodes de The Wheel of Time, adaptation d’un autre monument du genre, La Roue du temps, cycle de romans fantastiques du regretté auteur américain Robert Jordan.

Vous ne connaissez pas cette œuvre, ou vous avez lu les livres il y a longtemps et vous avez besoin d’une piqûre de rappel ? Tout ce qu’il faut savoir sur la saga avant de se lancer dans la série.

C’est quoi cette saga fantasy ?

La Roue du temps est une saga de fantasy composée de 14 romans et d’un préquel publiés entre 1990 et 2013. A la mort de Robert Jordan en 2007, Brandon Sanderson a terminé l’écriture des trois derniers livres, à partir de notes que lui avaient confiées Harriet McDougal, la veuve et éditrice de l’écrivain. Brandon Sanderson est consultant sur la série d’Amazon.

Vendue entre 80 et 90 millions d’exemplaires dans le monde, selon les sources, La Roue du temps figure parmi les sagas les plus lues de tous les temps. A titre de comparaison, Le Trône de fer s’était vendu à 15 millions d’exemplaires dans le monde avant le lancement de la série en 2011 sur HBO, et compte aujourd’hui quelque 90 millions d’exemplaires vendus.

Pourquoi elle est peu connue en France ?

En France, la saga reste cantonnée au cercle des fans de fantasy en raison d’un cheminement chaotique puisque trois éditeurs se sont succédé avec trois traductions différentes. D'ailleurs, la fin n’est toujours pas traduite en français.

Le showrunneur Rafe Judkins, a indiqué que la première saison de la série couvrirait les parties des trois premiers romans de la saga.

Dans quel monde se déroule-t-elle ?

Le monde fantastique de la saga est un monde vaste qui compte de nombreux continents et royaumes. Ce monde n’a lui-même pas de nom. La saga est peuplée de près de 3.000 personnages et créatures.

Dans ce monde, on croise des Humains, des Aes Sedai (humaines douées de pouvoirs), des Ogiers (bâtisseurs), des Trollocs (monstres hybrides), des Myrddraals (des monstres sans yeux) ou encore des Draghkars (créatures volantes).

D’accord, mais c’est quoi cette fameuse Roue du Temps ?

La Roue du temps, créée par le Créateur, tisse la Dentelle des Ères et assemble les fils du destin de chacun.

La magie qui fait tourner la Roue du temps s’appelle la Vraie Source. Elle est divisée en deux parties, étroitement liées, l’une masculine, le Saidin, corrompue par les forces du Mal, et l’autre féminine, la Saïdar, qui peut être utilisée sans crainte. Les deux œuvrent à la fois ensemble et l’une contre l’autre pour faire tourner la Roue du temps. La Vraie Source est la source de la magie, appelée Pouvoir Unique.

Seules les femmes sont autorisées à canaliser le Pouvoir Unique. Celles qui le font forment la puissante organisation des Aes Sedai, divisée en sept ordres, appelés Ajah. Chaque Ajah est identifié par une couleur que portent les Aes Sedai. Les hommes capables de canaliser cette force sont traqués et neutralisés par les Aes Sedai de l’Ajah Rouge.

Qui est Moiraine, jouée par Rosamund Pike ?

La première saison de la série suit l’une de ces magiciennes appelée Aes Sedai, Moiraine (Rosamund Pike) à son arrivée dans un petit village de la région des Deux-Rivières. Elle est accompagnée de son Gardien, une guerrière dévouée nommée Lan (Daniel Henney).

Moiraine cherche le Dragon Réincarné, un être capable de faire triompher le Bien ou le Mal selon le camp qui lui mettra la main dessus le premier.

Lorsque ce village est attaqué par une armée de Trollocs, des monstres hybrides mi-Trolls, mi-Orcs, Moiraine et Lan embarquent les villageois qu’elles soupçonnent d’être ce héros dans un long voyage jusqu’au siège des Aes Sedai, la Tour Blanche : Rand (le berger roux avec son arc dans le trailer, Josha Stradowski), Mat (le farceur brun avec un poignard, Barney Harris), Perrin (le grand forgeron, Marcus Rutherford) et Edgwene (Madeleine Madden) et la Sagesse Nynaeve (la guérisseuse, Zoë Robins)

L’un de ces villageois est le véritable héros de l’aventure, mais la série, à la différence des romans, décide de maintenir le suspense en faisant de Moiraine la protagoniste, un peu comme si, pour le Seigneur des Anneaux, le héros était Gandalf et non pas Frodon Sacquet.

Et quel rôle va jouer Álvaro Morte de « La Casa de Papel » ?

Álvaro Morte, alias le Professeur dans La Casa de Papel, campe Logain Ablar, un Asha’man, le pendant masculin des Aes Sedai, un magicien très puissant.

Qui est le méchant de l’histoire ?

Le principal antagoniste de La Roue du Temps se nomme le Ténébreux, une force cosmique du mal et du chaos, l’antithèse du Créateur. Il est connu sous de nombreux autres noms, mais son vrai nom – et celui que vous ne devriez pas dire à haute voix – est Shai’tan.

Avec ses intrigues politiques, ses conspirations et ses alliances, son histoire et sa mythologie étalée sur plusieurs millénaires, ses créatures et ses monstres, ses héros et ses traîtres, La Roue du temps contient tous les ingrédients pour durer. Amazon Prime Video y croit, une deuxième saison est déjà en préparation.