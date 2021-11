L'adaptation en série du jeu « Halo » s'offre un premier teaser

Halo est une licence iconique pour le jeu vidéo, mais un vrai development hell​ pour le cinéma. Depuis sa création il y a vingt ans, Hollywood cherche à adapter l’histoire de Master Chief et le combat de l’humanité contre une coalition alien appelée le Covenant, en vain. Peter Jackson, Neill Blomkamp et Guillermo del Toro s’y sont cassé les dents pour le grand écran, et on écrivait en 2018 « cette fois, c’est la bonne, une série Halo annoncée par Showtime », mais en fait, toujours non. Il ne fallait pourtant pas complètement désespérer, puisqu’une adaptation en série live va bien voir le jour, la preuve avec un premier teaser dévoilé lors des vingt ans de la Xbox.

L’acteur Pablo Schreiber (The Wire) incarne le célèbre Master Chief dans un projet à 200 millions de dollars et des épisodes réalisés par Otto Bathurst, Jonathan Liebesman ou encore M. J. Bassett, le tout prévu début 2022 sur la nouvelle plateforme Paramount +.