Plus de transparence ! Netflix change la façon de mesurer son top 10, un nouveau mode de classement entré en vigueur ce mardi. Le classement sera désormais basé sur le nombre total d’heures visionnées pour un programme donné, plutôt que sur la norme précédente de Netflix, à savoir le nombre d’abonnés qui ont visionné deux minutes du programme.

« Après avoir examiné les différentes options, nous pensons que l’engagement mesuré par les heures visionnées est un indicateur fort de la popularité d’un titre, ainsi que de la satisfaction globale des membres, ce qui est important pour la rétention des services d’abonnement », écrit Pablo Perez De Rosso, vice-président du contenu. stratégie, planification et analyse pour Netflix, dans un article de blog annonçant le changement.

Ce top 10 sera complété par un site Web dédié affichant les meilleurs titres en termes d’audience dans plus de 90 pays. Le top 10 sera mis à jour quotidiennement sur la plateforme de Los Gatos, tandis qu’il sera mis à jour chaque mardi sur le site Web dédié.

« Red Notice » et « Narcos : Mexico » en tête du premier classement

Ce site Web présentera 4 tops 10 mondiaux : un classement des séries en anglais, des séries non anglophones, des films en anglais, et des films non anglophones. Ces classements mondiaux seront accompagnés des heures visionnés sur chaque titre sur la semaine précédente. Le top du pays sera uniquement un classement sans chiffre du temps de visionnage.

La métrique d’heures visionnées de Netflix est similaire à celui du top 10 hebdomadaire de streaming de Nielsen, qui répertorie les programmes les plus regardés (en termes de minutes visionnées, plutôt que d’heures) parmi les séries originales et acquises ainsi que tous les titres de films sur cinq plateformes de VOD (Apple TV+, Disney+ , Hulu, Netflix et Prime Video d’Amazon).

Le premier top 10 mondial de Netflix du 8 au 14 novembre place le long métrage Red Notice en tête des films avec 149 millions d’heures de visionnage dans le monde et la troisième saison de Narcos : Mexico en tête des séries les plus populaires au monde (50,29 millions d’heures de visionnage), devançant Squid Game (42,79 millions d’heures de visionnage).

« Bird Box » et « Squid Game » en top des films et séries de tous les temps

Le site propose également un top des films et des séries (ventilés par saison) de tous les temps sur Netflix. Du côté des films, Bird Box se hisse en tête du classement avec 282.020.000 d’heures de visionnage au cours de ses quatre premières semaines, tandis que du côté des séries, c’est Squid Game qui prend la première place du podium, avec 1,6 milliard d’heures de visionnage dans le monde au cours de ses quatre premières semaines, soit le double de la deuxième série la plus populaire, Bridgerton (625 millions d’heures de visionnage au cours de ses quatre premières semaines.)