Après le film Suprêmes sur le duo JoeyStarr et Kool Shen et la naissance de NTM, en salle le 24 novembre, la réalisatrice Audrey Estrougo va s’attaquer à un nouveau biopic. Il s’agira cette fois d’une série, consacrée à la patineuse Surya Bonaly. La fiction racontera « le parcours d’une grande championne, une icône au palmarès rare et précieux », expliquent la cinéaste et sa productrice Saga Blanchard dans un communiqué de presse. « C’est aussi le portrait d’une héroïne hors norme qui lutte pour s’émanciper et s’affirmer dans l’univers des années 1990 : le combat d’une femme noire pour la justice et l’égalité. »

Audrey Estrougo ajoute : « C’est le combat qu’elle a mené contre les discriminations notamment racistes et classistes qui me motivent à réaliser ce projet ». Pas de format ni de chaîne annoncées encore, mais voilà une série à suivre, et la preuve que la fiction française n’a plus peur de s’attaquer à ceux et celles qui ont fait son histoire récente.