Tandis que la très attendue neuvième saison de Dexter a débuté le 7 novembre aux Etats-Unis, Michael C. Hall s’est livré sur les coulisses du retour en fanfare de son personnage. Pour l’acteur, qui a incarné le tueur en série entre 2006 et 2013, il était nécessaire d’attendre le bon moment pour donner un nouveau départ au spécialiste de l’analyse des traces de sang.

« Je ne dirais pas nécessairement qu’il m’a manqué, mais j’ai régulièrement pensé à lui, et ce en partie parce que la possibilité d’un retour du personnage et de la série s’est présentée au fil des années. Je pense que c’est le bon moment… Tant de temps a passé depuis qu’on a vu Dexter pour la dernière fois », a-t-il expliqué lors d’un passage dans le podcast de Sky News Backstage.

Une nouvelle vie

Pour Michael C. Hall, il était important d’être en mesure de repartir à zéro avec Dexter et pour cela, il fallait avoir assez de recul. « Suffisamment de temps a passé, et j’ai connu suffisamment de nouvelles expériences dans ma propre vie qui me donnent l’impression d’avoir la distance adéquate entre lui et moi, et entre aujourd’hui et avant », a-t-il poursuivi.

Dans ce neuvième volet baptisé New Blood, on retrouve Dexter 10 ans après le final de la saison précédente qui avait laissé de nombreux fans sur leur faim. Alor que l’antihéros a débuté une nouvelle vie en tant que vendeur d’armes dans une petite ville de l’Etat de New York, ses vieux instincts sont titillés par une série de disparitions de femmes.

Diffusée sur Showtime aux Etats-Unis, cette nouvelle saison de Dexter devrait arriver sur Canal+ courant décembre.