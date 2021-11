Une nouvelle saison du drame dystopique sud-coréen Squid Game est en préparation. Le créateur de la série à succès de Netflix Hwang Dong-hyuk a confirmé cette information à l’Associated Press (AP) lors d’une session de questions-réponses à Los Angeles, révèle Variety. « Il y a eu une telle pression, une telle demande et un tel amour pour une deuxième saison. J’ai presque l’impression que vous ne nous laissez pas le choix », a lâché Hwang Dong-hyuk ce lundi soir.

En moins de quatre semaines sur Netflix, la série avait été vue par 111 millions de foyers abonnés, un record pour un démarrage de série sur la plateforme, avait indiqué au mois d’octobre le groupe.

Un démarrage record sur Netflix

Mêlant allégorie sociale et violence extrême, Squid Game met en scène des personnages issus des franges les plus marginalisées de Corée du Sud, dont un migrant indien et un transfuge nord-coréen, participant à des jeux d’enfants traditionnels afin de remporter 45,6 milliards de wons (33 millions d’euros).

La juxtaposition des passe-temps enfantins et leur conséquence fatale, avec une production léchée et une scénographie somptueuse, a en effet conquis un très large public à travers le monde, la série caracolant en tête des classements sur Netflix dans plus de 80 pays.