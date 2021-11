Un beau cadeau de fin d’année ! Disney a dévoilé lundi la première bande-annonce et la date de sortie de sa deuxième et nouvelle série en live action se déroulant dans l’univers Star Wars, Le Livre de Boba Fett. Un spin-off produit par Jon Favreau, Dave Filoni, Kathleen Kennedy, Colin Wilson et Robert Rodriguez.

Souvenez-vous ! Dans la scène post-générique de la saison 2 de The Mandalorian, on voyait Boba Fett (Temuera Morrison) et la mercenaire Fennec Shand (Ming-Na Wen) dans le repaire de Jabba le Hutt sur Tatooine. Alors que ce dernier a été tué par la Princesse Leïa dans l’Episode VI, son trône semble occupé par Bib Fortuna (Matthew Wood).

« Je te croyais mort », lance le Twi’lek à Boba Fett, en référence à cette scène du Retour du Jedi dans laquelle le personnage tombe dans la gueule du Sarlacc. Sans un mot, Boba Fett le tue et s’installe sur le trône du chef des Hutts.

Un « Game of Thrones » intergalactique ?

Sans surprise, le trailer du Livre de Boba Fett s’ouvre donc sur la désertique planète Tatooine. « Je ne suis pas un chasseur de primes », lance la voix de Boba Fett. Il semble que Boba Fett souhaite saisir les opportunités de cette nouvelle ère sans Empire et le vide laissé par son ancien patron Jabba le Hutt. C’est pourquoi, on voit ensuite Boba Fett essayer de rallier à sa cause les lieutenants du crime qui travaillaient pour Jabba le Hutt.

Les images nous montrent un Ithorien, installé lui aussi sur un trône. Alors que les forces criminelles sont omniprésentes dans la bande-annonce, ce noble Ithorien laisse peut-être entendre que d’autres autorités tenteront de s’impliquer dans les affaires de Tatooine.

Enfin, un autre plan nous revèle une Twi’Lek qui semble avoir de l’importance. Ces images nous permettent d’espérer une sorte de guerre des gangs avec des mensonges et des trahisons pour le contrôle de Tatooine. Bref, on espère un « Game of Thrones » intergalactique

La suite du trailer nous emmène notamment dans le désert, chez les Tuskens. Boba Fett a peut-être vécu parmi eux après sa chute dans le Sarlacc puisqu’il avait l’un de leurs bâtons au début de la saison 2 de The Mandalorian. Seront-ils ses alliés pour prendre le contrôle de Tatooine ? Réponse le 29 décembre sur Disney+ !