On en parle dans les cours de récréation alors qu’elle est déconseillée aux moins de 16 ans. On en parle au boulot alors qu’elle peut être vue comme un brûlot anticapitaliste. On en parle entre amis alors qu’elle dénonce la déshumanisation de nos rapports sociaux.

Bref, Squid Game, la série coréenne de Netflix, cultive les paradoxes. Le succès colossal, historique même, de cette fiction est devenu un phénomène de société. A tel point qu’il devient difficile de ne pas la regarder.

Il y a des parents inquiets que leurs enfants jouent – même pour rire – aux jeux de massacre montrés dans la série. Il y a les sériephiles circonspects devant un énième produit commercial de Netflix qui doivent se raviser et accepter de la regarder. Il y a aussi celles et ceux qui veulent pouvoir participer aux débats sur la forme d’une suite prochaine et ont donc ingurgité les neuf épisodes.

Si vous êtes dans l’un ou l’autre de ces cas, ou si vous êtes intrigué ou agacé par le succès de cette série, racontez-nous.