Il n’aura pas fallu trop attendre. Après la première partie de la saison 5 diffusée début septembre, les fans de La Casa de Papel pourront retrouver leurs braqueurs préférés pour une deuxième partie, et en fait la dernière, dès le 3 décembre. Enfin, ceux qui ont survécu. Le Professeur annonce la couleur dans un teaser de ce grand final​ dévoilé mercredi : « en l’espace de quelques heures, j’ai perdu des personnes qui me sont chères et je ne laisserai personne d’autre mourir pour ce braquage ». On croise les doigts, mais on n’y croit pas trop.

Le créateur de la série Álex Pina avait déjà expliqué qu’après une première partie très agressive pour le gang, en mauvaise posture, le reste de la saison 5 s’attachera davantage à l’état émotionnel des personnages : « C’est un parcours à travers leurs états d’âme qui nous lie directement à leur départ ».