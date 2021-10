Salto, MyCanal, Arte. TV, OCS, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple + et encore Starzplay… En plus de toutes les chaînes de télévision ! Face à cette offre sérielle gargantuesque, vous n’arrivez plus à suivre ? 20 Minutes sélectionne chaque mois pour vous le meilleur des nouveautés séries qui sortent en France et vous livre le calendrier (régulièrement mis à jour) des dates de diffusion ou de mise en ligne des nouveautés séries ou nouvelles saisons de vos fictions préférées.

Les séries à ne pas rater en octobre

« Chapelwaite », un « slow burn » sous le sceau de Stephen King

Une série d’atmosphère, née de l’imagination de Stephen King. Chapelwaite, adaptation de la nouvelle Celui qui garde le ver (ou Jerusalem’s Lot en version originale) publiée au sein du recueil Danse macabre en 1978, se déroule en 1852, au moment où le capitaine Charles Boone ( Adrien Brody) vient de perdre son épouse en mer. Lui et ses trois enfants décident d’emménager dans l’ancien manoir familial de la petite ville de Preacher’s Corners, dans le Maine. Une arrivée mal vue par les habitants. Selon la rumeur, une macabre malédiction touche la famille depuis des générations. Seule Rebecca Morgan (Emily Hampshire), une jeune femme qui aspire à devenir écrivain, accueille la famille et propose ses services de gouvernante pour les enfants. Charles Boone va rapidement se rendre compte que la vieille bâtisse délabrée est habitée par des forces obscures… Selon la rumeur, une macabre malédiction touche la famille depuis des générations. Un nouveau slow burn horrifique, attendu sur Amazon Prime Video, le 27 octobre, à quelques jours d’Halloween.

« De l’autre côté », un programme familial pour Halloween

Des histoires fantastiques à regarder tous ensemble ! Les huit épisodes de l’anthologie De l’autre côté (Just Beyond en version originale) seront mis en ligne dès le mercredi 13 octobre, à l’occasion de l’« Hallowstream » sur Disney+. Inspirée de l’œuvre de R. L. Stine, le « Stephen King des enfants », connu notamment au travers les collections Frissons et Chair de poule, De l’autre côté met en scène huit histoires qui mêlent horreur et comédie dans des mondes peuplés de sorcières, d’extraterrestres, de fantômes ou encore de dimensions parallèles… Créée par Seth Grahame-Smith, l’auteur d’Orgueil et préjugés et zombies ou Abraham Lincoln, chasseur de vampires, De l’autre côté sera portée par un casting différent à chaque épisode. De quoi frissonner en famille !

« Reservation Dogs », un teen-show sur les autochtones américains

Un teen-show qui assume ses influences à la pop culture ! La comédie Reservation Dogs (un clin d’œil au premier long-métrage de Quentin Tarantino) suit un quatuor d’adolescents dans une réserve autochtone de l’Oklahoma : le solitaire Bear (D’pharaoh Woon-A-Tai), la dure Elora (un clin d’œil à Willow) (Devery Jacobs), la brusque Willie Jack (Paulina Alexis) et le doux Cheese (Lane Factor). Après la mort de leur meilleur ami, le quatuor est déterminé à s’installer en Californie. Afin de financer leur voyage, ils commettent de menus larcins… Créée par Sterlin Harjo (Mekko) et par le réalisateur oscarisé Taika Waititi (Jojo Rabbit), cette série, qui regorge de références cinéphiliques, a été écrite, réalisée et jouée par de véritables natifs des réserves autochtones. Cette équipe créative, la première du genre, raconte avec humour un univers encore peu connu du grand public et une histoire qui résonne fortement en elle, sur la base d’expériences vécues et des thèmes forts comme l’identité, les traditions, le racisme, etc. Une histoire de passage à l’âge adulte dans la veine de Les Goonies et Stand By Me.

« H24 » explore les « violences faites aux femmes »

A travers 24 courts-métrages d’une durée de 2 minutes 30 tirés de faits divers, sur une idée originale de Nathalie Masduraud et Valérie Urréa, H24 va explorer la question des « violences faites aux femmes ». Actes de résistance, moments héroïques, incidents ordinaires ou violences endémiques… Vingt-quatre comédiennes raconteront ces témoignages puissants, dont Diane Kruger, Aloïse Sauvage, Camille Cottin, Garance Marillier, Valeria Bruni Tedeschi ou Anaïs Demoustier. L’écriture a, quant à elle, été confiée à 24 autrices dont Alice Zeniter, Agnès Desarthe, Lola Lafon, Christiane Taubira ou encore Oksanen. Cette collection de courts-métrages européens, forts et engagés sera mise en ligne en intégralité le 23 octobre sur Arte.tv tandis que sept seront diffusés en prime à l’antenne.

« Maid », un drame social touchant

Le récit poignant d’une femme confrontée aux abus d’un mari violent. La minisérie Maid, disponible ce vendredi sur Netflix, créée par Molly Smith Metzler (Orange is the New Black, Shameless) d’après le livre de Stephanie Land Maid : Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Surviv, suit l’histoire à la première personne d’une mère célibataire, Alex (Margaret Qualley, The Leftovers), fuyant une relation violente qui devient femme de ménage pour subvenir aux besoins de sa fille. L’actrice de 26 ans donne la réplique pour la première fois de sa carrière à sa mère Andie MacDowell, qui joue Paula, la mère d’Alex, une artiste à la dérive. Un drame social touchant !

Le calendrier des diffusions en France

Vendredi 1er octobre

Maid, minisérie, Netflix

Seinfeld, intégrale, Netflix

30° en février, saisons 1 et 2, sur arte.tv

Charmed, intégrale, Salto

Samedi 2 octobre

Meurtres à Mulhouse, épisode inédit, à 21h05 sur France 3

L’imposture, saison 1, Polar +

Dimanche 3 octobre

Innocent, saison 2, les dimanches à 21h sur 13ème Rue

Lundi 4 octobre

On My Block, saison 4, Netflix

Blacklist, saison 7, Netflix

Famous in Love, saison 1, disponible sur myCanal

The Walking Dead : World Beyond, saison 2, Amazon Prime Video

Mercredi 6 octobre

Au nom de la vengeance, saison 1, Netflix

J’ai menti, minisérie, à 21h05 sur France 2

Luz à Osville, saison 1 et 2, Disney+

Amour fou, saison 1, Disney+

De l’amour dans l’air, saison 1, Disney+

Batwoman, saison 1, deux épisodes les mercredis à 20h55 sur Toonami

Jeudi 7 octobre

Mytho, saison 2, les 7 et 14 octobre à 20h55 sur Arte et en intégralité sur arte.tv

La Meute, saison 1, Salto

Brassic, saison 3, les jeudis à 23h20 sur Canal+ Séries et en intégralité sur myCanal

The Billion Dollar Code, saison 1, Netflix

Vendredi 8 octobre

Stalk, saison 2, France.tv Slash

Family Business, saison 3, Netflix

Acapulco, saison 1, Apple TV+

The North Water, minisérie, Salto

Doc, saison 1, Salto

Pretty Smart, saison 1, Netflix

Contes grinçants et grimaçants (A Tale Dark & Grimm), saison 1, Netflix

Samedi 9 octobre

Atlantic Crossing : liaison royale, minisérie, à 21h05 sur Chérie 25

Dimanche 10 octobre

Before We Die, saison 1, les dimanches à 20h55 sur Polar + et disponible sur myCanal

Lundi 11 octobre

Les baby-sitters (The Baby-sitters Club), saison 2, Netflix

Validé, saison 2, Canal+

Dark Woods, saison 1, Polar +

Mardi 12 octobre

Partisan, saison 1, les mardis à 21 sur Canal+ Séries et en intégralité sur myCanal

Mercredi 13 octobre

The Orville, saisons 1 & 2, Disney+

Reservation Dogs, saison 1, Disney+ Stars

Baymax et les Nouveaux Héros, saison 3, Disney+

Des liens trop étroits, Disney+

De l’autre côté, Disney+

Jeudi 14 octobre

Doctor Who, saison 12, à 21h sur Syfy France

Hierro, saisons 1 & 2, arte.tv

Another Life, saison 2, Netflix

Duncanville, saison 2, Amazon Prime Video

Vendredi 15 octobre

Souviens-toi l’été dernier (I Know What You Did Last Summer), saison 1, Amazon Prime Video

La maison de la rue en pente, minisérie, Arte.tv

You, saison 3, Netflix

My Name, saison 1, Netflix

Le Mystère Enfield, minisérie, Salto

Stargirl, saison 1, Salto

Les petites choses, saison 4, Netflix

Dimanche 17 octobre

Hightown, saison 2, Starzplay

Departure, saison 2, les dimanches à 21h sur 13ème Rue

Lundi 18 octobre

Succession, saison 3, OCS

Motherland : Fort Salem, saison 2, Amazon Prime Video

Mardi 19 octobre

Ghosts (UK), saisons 1 & 2, à 20h55 sur SérieClub

Mercredi 20 octobre

Les Simpson, saison 32, Disney+

Single Parents, saison 1 & 2, Disney+

The Fosters, intégrale, Disney+

Rencontre Spidey et ses amis extraordinaires, Disney+

Jeudi 21 octobre

Hierro, saison 2, les jeudis 21 et 28 octobre à 20h55 sur Arte et sur arte.tv

Munch, saison 4, à 21h05 sur TF1

Vendredi 22 octobre

Invasion, saison 1, Apple TV+

Inside Job, saison 1, Netflix

Locke & Key, saison 2, Netflix

Dynastie, saison 4, Netflix

Believe, saison 1, Salto

Charmed (version 2018), saison 1, à 21h15 sur TMC

Rick et Morty, saison 5, épisodes 1 à 8 en VF dès 9h sur Adult Swim

Maya, princesse guerrière, minisérie, Netflix

Capitaine Marleau, épisode inédit, à 21h05 sur France 2

Samedi 23 octobre

The Office (US), intégrale, Netflix

H24, minisérie, à partir du 23 octobre à 20h45 sur Arte et en intégralité sur arte.tv

Lundi 25 octobre

Project Blue Book, saison 2, Warner TV

Rick et Morty, saison 5, double épisode final VF dès 9h sur Adult Swim

Insecure, saison 5, à 21h45 sur OCS City

Larry et son nombril, saison 11, à 22h15 sur OCS City

Mardi 26 octobre

All American, saison 4, en US + 24, Salto

The White Lotus, saison 1, à 20h40 sur OCS Max

Mercredi 27 octobre

The Chi, saison 4, Disney+

American Dad, saison 17, Disney+

FBI : Duo très spécial, saisons 1 à 6, Disney +

Bless This Mess, saisons 1 à 2, Disney +

Au-delà des murs, minisérie, Disney +

Chapelwaite, saison 1, Amazon Prime Video

Jeudi 28 octobre

This is Us, saison 5, Amazon Prime Video

Les Nouvelles Enquêtes de Miss Fisher, saison 2, Warner TV

Vendredi 29 octobre

Colin in Black and White, minisérie, Netflix

Le Temps de t’oublier (The Time It Takes), saison 1, Netflix

Mytho, saison 2, Netflix

Maradona : Le Rêve Béni, saison 1, Amazon Prime Video

Fairfax, saison 1, Amazon Prime Video

Le code du tueur, minisérie, Polar +

Dimanche 31 octobre

Une affaire française, minisérie, Starzplay