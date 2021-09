Lily-Rose Depp et The Weeknd au casting de la série HBO « The Idol »

Une première pour la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp ! L’actrice Lily-Rose Depp a été choisie pour jouer le rôle principal féminin face à The Weeknd dans The Idol, une série en développement pour HBO, co-créée par The Weeknd et le créateur d’Euphoria, Sam Levinson, selon Deadline

La série suivra l’histoire d’amour entre l’énigmatique propriétaire d’un club de Los Angeles, chef d’une secte secrète, et une chanteuse pop. Même si HBO n’a pas confirmé, Lily-Rose Depp et The Weeknd devraient respectivement jouer la chanteuse et le propriétaire du club.