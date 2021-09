La gendarmette préférée des Français reprend du service ! Corinne Masiero, l’inénarrable interprète du capitaine Marleau, fait son retour sur France 2 le vendredi 22 octobre à 21h05 pour un épisode inédit, intitulé « Deux vies ».

Corinne Masiero sera entourée de nombreux guests : Gustave Kervern, Mylène Demongeot, Pascal Légitimus ou encore Frédérique Bel.

Une enquête sur une défunte qui a mené « Deux vies »

Dans cet épisode inédit mis en scène par Josée Dayan, la gendarmette à la chapka mène l’enquête sur le meurtre de Laetitia, retrouvée morte au cœur d’une forêt, sans témoin ni mobile apparent. La capitaine découvre que cette Laetitia se nomme en fait Pauline, et que son mari et sa fille pensaient qu’elle était morte depuis 10 ans. Elle comprendra qu’un homme détient les clefs du mystère entourant la double vie de la défunte, Christophe (Gustave Kervern), agriculteur de son état et nouveau compagnon de Laetitia.