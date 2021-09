Le classement qui change tout ! Ted Sarandos, le co-PDG de Netflix a dévoilé ce lundi lors de la Code conférence de nouveaux chiffres d’audiences des contenus disponibles sur la plateforme, en prenant en compte non plus seulement le nombre de comptes ayant regardé au moins deux minutes au cours des 28 jours suivant sa première diffusion, mais le nombre d’heures passées devant un programme, au cours des 28 jours suivant sa première diffusion. « Nous essayons d’être plus transparents », a souligné Ted Sarandos.

Si le premier mode de calcul reflète bien la popularité d’un programme lors de sa mise en ligne, il n’indique pas les véritables audiences du contenu. Comment savoir en effet, si un abonné qui a regardé quelques minutes d’un programme a poursuivi ou arrêté son visionnage ?

La Chronique des Bridgerton de Shonda Rhimes, reine incontestée de la télévision américaine, se hisse à la fois à première place des séries les plus visionnées avec plus 82 millions d’abonnés touchés, mais aussi en haut du classement des séries classées par heures de visionnage (regardée par les abonnés pendant 625 millions d’heures)

Le reste du classement change en fonction de la méthode de calcul utilisée. Si Lupin suit avec le premier mode de calcul, la série portée par Omar Sy ne figure plus dans le top 10 qui comptabilise le nombre d’heures de visionnage. Le Jeu de la dame, lauréate de l’Emmy Award, de la meilleure minisérie, ou encore Emily in Paris et Sex/Life sortent du classement.

Top 10 des séries (en millions d’heures visionnées)

1. La Chronique des Bridgerton (saison 1) : 625 millions

2. La Casa de Papel (partie 4) : 619 millions

3. Stranger Things (saison 3) : 582 millions

4. The Witcher (saison 1) : 541 millions

5. 13 Reasons Why (saison 2) : 496 millions

6. 13 Reasons Why (saison 1) : 476 millions

7. You (saison 2) : 457 millions

8. Stranger Things (saison 2) : 427 millions

9. La Casa de Papel (partie 3) : 426 millions

10. Ginny & Georgia (saison 1) : 381 millions

Top 10 des séries (ayant été regardées au moins deux minutes)

1. La Chronique des Bridgerton (saison 1) : 82 millions de téléspectateurs

2. Lupin (partie 1) : 76 millions

3. The Witcher (saison 1) : 76 millions

4. Sex/Life (saison 1) : 67 millions

5. Stranger Things (saison 3) : 67 millions

6. La Casa de Papel (partie 4) : 65 millions

7. Tiger King (saison 1) : 64 millions

8. Le Jeu de la dame : 62 millions

9. Sweet Tooth (saison 1) : 60 millions

10. Emily in Paris (saison 1) : 58 millions