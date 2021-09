Une première pour Netflix ! La plateforme de Los Gatos a organisé ce samedi une conférence en ligne pour ses abonnés, qui s’est tenue en live sur YouTube, Twitch et Twitter. L'événement fut riche en annonces et images de futures productions. 20 Minutes revient sur ce qu’il fallait retenir de cette première édition.

Les premières images de la saison 4 de « Stranger Things »

Netflix a dévoilé la première bande-annonce de la très attendue saison 4 de Stranger Things. Le clip s’ouvre sur une famille américaine qui emménage dans une belle bâtisse à la fin des années 1950 ou au début des années 1960… Rapidement, la famille est confrontée à des phénomènes étranges. De nos jours, les héros de Stranger Things pénètrent dans la même demeure, en ruines, en mode Ghostbusters. « Pouvez-vous nous préciser le genre d’indice que l’on recherche ? », demandent-ils. Cette nouvelle saison sera disponible sur la plateforme en 2022, soit trois ans après la saison 3, lancée le 4 juillet 2019.

Deux nouvelles têtes pour « La Chronique des Bridgerton »

Netflix a également montré un extrait de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton. Après l’histoire d’amour de Daphne Bridgerton et Simon Bassett, ces nouveaux épisodes, attendus courant 2022, se concentreront sur Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), le grand frère de Daphné, qui cherche à se marier. « Votre caractère est aussi médiocre que vos talents de cavalier », balance Kate Sharma (Kate Sheffield dans les romans, incarnée par Simone Ashley, vue dans Sex Education) dans cette scène. Les fans des livres de Julia Quinn attendent avec impatience de découvrir Edwina (Charithra Chandran), sa demi-sœur, celle qui attrape d’abord le cœur du vicomte. La saison 2 sera mise en ligne courant 2022.

Nivellen dans la saison 2 de « The Witcher »

Après avoir incarné Tormund dans Game of Thrones, Kristofer Hivju va jouer Nivellen dans la saison 3 de The Witcher. Le personnage, bien connu des fans des romans et des jeux-vidéos, a été montré dans un court extrait . La saison 2 de The Witcher sera en ligne juste avant les fêtes de fin d’année, le 17 décembre.

Netflix a donné quelques infos sur le préquel, The Witcher : Blood Origins, qui se déroulera 1200 ans avant les aventures de Geralt et racontera l’origine du tout premier sorceleur. Le tournage a commencé en Islande.

Un spin-off pour « Big Mouth »

Nick Roll a fait plaisir aux fans de son hilarante série d’animation Big Mouth en annonçant deux bonnes nouvelles : le développement d’un spin-off et d’une cinquième saison.

Une nouvelle ère Viking est sur le point de commencer, avec le spin-off Vikings : Valhalla, qui a dévoilé ses premières images.

Le prometteur générique de « Cowboy Bebop »

Annoncée fin 2018, l’adaptation live action de Cowboy Bebop, la série d’animation culte de Shin’ichirō Watanabe (l’un des meilleurs animes de tous les temps) débarque le 19 novembre sur Netflix, qui a montré un générique extrêmement prometteur.

Des dates pour « The Crown », « Emily in Paris » et « Cobra Kaï »

Imelda Staunton, la nouvelle reine Elizabeth de The Crown, a fait une allocution pour annoncer que la saison 5 de la majestueuse série serait disponible en novembre 2022.

Grande nouvelle pour les fans de Emily in Paris, la saison 2 débarque le 22 décembre sur la plateforme, et promet d’être ensoleillée puisque l’héroïne de Darren Star fera une virée à Saint Tropez. Cobra Kaï revient sur le tatami des séries avec sa quatrième saison le 31 décembre.

Arcane, la série dans l’univers de League of Legends est quant à elle attendue le 6 novembre. La quatrième et ultime saison d’Ozark sera disponible en 2022.

« Sex Education » officiellement renouvelée

Alors que la saison 3 de Sex Education a été lancée le 17 septembre, Netflix a ravi les nombreux fans du show de Laurie Nunn en officialisant une saison 4. Tadam (ou plutôt) Tudum !