Il a prêté ses traits à l’inoubliable meilleur ami de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) dans la série culte Sex and the City. Willie Garson est mort à l’âge de 57 ans, a annoncé ce mercredi son fils Nathen Garson sur Instagram.

« Je t’aime tellement papa. Repose en paix et je suis si heureux qu’on ait pu partager toutes ces aventures et qu’on ait pu accomplir autant de choses, a-t-il écrit. Je suis si fier de toi. Je t’aimerais toujours, mais je pense qu’il est temps pour toi de vivre ton aventure à toi. Tu seras toujours avec moi. (…) Tu as toujours été la personne la plus forte, la plus drôle et la plus intelligente que je connaisse ».

La cause du décès n’a pas été précisée par son fils. Willie Garson a rayonné dans son personnage de Stanford Blatch. Rôle qu’il a repris dans les deux films dérivés de la série et dans la suite, la minisérie And Just Like That qui doit être diffusée prochainement.